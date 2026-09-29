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बीजापुर में बाढ़ हुआ बेकाबू: नेलसनार में नेशनल हाईवे बंद, फंसे मुसाफिरों को जिला प्रशासन ने कराया भोजन

27 सितंबर को भारतीय वायु सेना ने MI हेलिकॉप्टर की मदद से 18 लोगों को रेस्क्यू किया था. संतोष तिवारी की रिपोर्ट.

Bhairamgarh Police Station Area
27 सितंबर को एयरफोर्स ने चलाया था रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
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बीजापुर: लौटते मानसून और साइक्लोन अनर्ब की वजह से भारी बारिश बीजापुर सहित बस्तर के कई जिलों में हुई है. मूसलाधार बारिश के बाद से जिले में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. निचले इलाकों में खेत खलिहान से लेकर लोगों के घरों तक पानी में डूब गए हैं. बीते दिनों खुद सीएम विष्णु देव साय ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हर संभव मदद का आश्वासन पीड़ितों को दिया.

बाढ़ में फंसे मुसाफिरों को मिली मदद

बाढ़ की वजह से भैरमगढ़ के पास नेलसनार में बना नेशनल हाईवे बंद हो चुका है. बाढ़ का पानी हाईवे के ऊपर से गुजर रहा है. खतरे को भांपते हुए जिला प्रशासन ने मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी है. गाड़ियों के बंद होने से दोनों ओर ट्रकों और मुसाफिर बसों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं. जिला प्रशास ने आज हाईवे पर फंसे मुसाफिरों को बड़ी मदद पहुंचाई. जिला प्रशासन की ओर से फंसे मुसाफिरों और गाड़ी चालकों को भोजन कराया गया. कलेक्टर विश्वदीप खुद एसडीएम और तहसीलदार के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

Bijapur flood
बीजापुर भैरमगढ़ (ETV Bharat)

जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन की टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है. जरूरत के मुताबिक प्रभावित एवं फंसे लोगों तक सहायता पहुंचाई जा रही है. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बाढ़ प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक आवागमन से बचें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाढ़ का पानी उतरेगा और आम लोगों का जनजीवन पटरी पर वापस लौटेगा.

Bhairamgarh Police Station Area
बीजापुर भैरमगढ़ (ETV Bharat)

बाढ़ में इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

  • बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को सावधान रहना चाहिए
  • उफनते नदी नालों के पास जाने से बचें
  • बच्चों को नदी नालों से दूर रखें
  • जिला प्रशासन के बताए दिशा निर्देशों का पालन करें
  • जहां पर खतरे का बोर्ड लगा हो वहां पर नहीं जाएं
  • बाढ़ और खतरे के दौरान सुरक्षित जगह पर रहें
  • बाढ़ से प्रभावित इलाकों में गार्ड की तैनाती होनी चाहिए
Bhairamgarh Police Station Area
बीजापुर भैरमगढ़ (ETV Bharat)

नदियों का बढ़ा जलस्तर

बस्तर की प्रमुख नदी इंद्रावती का बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा हुआ है. नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है. जिला प्रशासन की टीम भी लगातार नदी के जलस्तर को लेकर हालत पर नजर बनाए हुए है.

Bhairamgarh Police Station Area
बीजापुर भैरमगढ़ (ETV Bharat)

27 सितंबर को एयरफोर्स ने चलाया था रेस्क्यू ऑपरेशन

बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए 2 दिन पहले यानी 27 सितंबर को एयरफोर्स की टीम ने स्पेशल एमआई-17 हेलीकॉप्टर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था. वायुसेना के जांबाजों ने डोंगाघाट में बाढ़ के बीच जिंदगी और मौत से जूझ रहे 18 नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा और एसपी शलभ सिन्हा ने की.

Bhairamgarh Police Station Area
बीजापुर भैरमगढ़ (ETV Bharat)

बाढ़ से जुड़ी बड़ी बातें

  • ग्रामीणों की मदद के लिए 3 राहत शिविर बनाए गए हैं.
  • राहत शिविरों में लोगों को भोजन पानी दिया जा रहा.
  • जिन गांवों में बाढ़ का पानी उतर चुका है, वहां के ग्रामीण गांव लौट गए
  • कुल 12 जिले बीजापुर में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.

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