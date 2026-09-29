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बीजापुर में बाढ़ हुआ बेकाबू: नेलसनार में नेशनल हाईवे बंद, फंसे मुसाफिरों को जिला प्रशासन ने कराया भोजन

27 सितंबर को एयरफोर्स ने चलाया था रेस्क्यू ऑपरेशन ( ETV Bharat )

बीजापुर: लौटते मानसून और साइक्लोन अनर्ब की वजह से भारी बारिश बीजापुर सहित बस्तर के कई जिलों में हुई है. मूसलाधार बारिश के बाद से जिले में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. निचले इलाकों में खेत खलिहान से लेकर लोगों के घरों तक पानी में डूब गए हैं. बीते दिनों खुद सीएम विष्णु देव साय ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हर संभव मदद का आश्वासन पीड़ितों को दिया.