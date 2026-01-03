ETV Bharat / state

बीजापुर एनकाउंटर अपडेट: मारे गए इनामी माओवादियों की हुई पहचान, दोनों पर था पांच-पांच लाख का इनाम

मारे गए माओवादियों की पहचान एसीएम हुंगा मड़कम और पीपीसीएम आयती मुचाकी के रुप में हुई है.

BIJAPUR ENCOUNTER
बीजापुर एनकाउंटर अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 3, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: थाना बासागुड़ा इलाके के गगनपल्ली–मुरकीपार के जंगल-पहाड़ी इलाके में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में 2 हथियारबंद माओवादी मारे गए, जिनके शव हथियारों सहित बरामद किए गए हैं. घटना के बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है. मारे गए दोनों माओवादियों की पहचान पूरी कर ली गई है. एनकाउंटर में ढेर हुए दोनों नक्सलियों पर शासन ने पांच-पांच लाख का इनाम घोषित था.

मारे गए माओवादियों की हुई पहचान, दोनों पर था पांच-पांच लाख का इनाम

बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव के मुताबिक, थाना बासागुड़ा क्षेत्र में 10 से 15 सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी बीजापुर की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. 3 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 5 बजे जंगल क्षेत्र में माओवादियों द्वारा फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की. दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग काफी देर तक होती रही.

सुबह 5 बजे शुरू हुई थी मुठभेड़

पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि मुठभेड़ के बाद चलाए गए सघन सर्च अभियान के दौरान घटनास्थल से दो माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए. मृत माओवादियों की पहचान एसीएम हुंगा मड़काम उर्फ पंचुगा, निवासी ग्राम पूवर्ती, थाना जगरगुंडा, जिला सुकमा तथा पीपीसीएम आयती मुचाकी उर्फ जोगी, निवासी ग्राम पीनाचन्दा, थाना पामेड़, जिला बीजापुर के रूप में हुई है. दोनों माओवादियों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित था और वे पामेड़ एरिया कमेटी से जुड़े हुए थे.

हथियार और गोला बारूद बरामद

सुरक्षा बलों ने मौके से एक एसएलआर राइफल, एक मैगजीन में 9 राउंड, 12 बोर का देशी कट्टा, 5 राउंड कारतूस, एक स्कैनर सेट, कार्डेक्स वायर, माओवादी पिट्ठू और माओवादी साहित्य सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और माओवादी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस कार्रवाई को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

सीएम साय ने की जवानों की तारीफ

सुकमा और बीजापुर में हुए एनकाउंटर को लेकर सीएम विष्णु देव साय ने भी ट्वीट किया है. सीएम साय ने कहा कि जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सुकमा और बीजापुर में दो बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है. सीएम ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देशन में हम लगातार माओवादियों का सफाया करने में जुटे हैं.

नक्सलगढ़ डोडीमरका में नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैम्प स्थापित, माओवादियों के मूवमेंट पर लगेगी लगाम

पुलिस सैलरी पैकेज, शहीद आरक्षक की पत्नी को 1.10 करोड़ रुपये

बीजापुर में तैनात CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव बने करोड़पति, बिग बी ने डिनर पर बुलाया

TAGGED:

BIJAPUR ENCOUNTER UPDATE
ACM HUNGA MADKAM
PPCM AYATI MUCHAKI
BASAGUDA POLICE STATION
BIJAPUR ENCOUNTER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.