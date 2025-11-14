ETV Bharat / state

बीजापुर मुठभेड़ में बड़ी सफलता, पुलिस के हाथ लगे अर्बन नेटवर्क से जुड़े अहम दस्तावेज

पुलिस के हाथ लगे अर्बन नेटवर्क से जुड़े अहम दस्तावेज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

DVCM लेवल के नक्सली बुचन्ना के मारे जाने से नक्सल नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजापुर: जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 बड़े कैडर नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है. इसके बाद अब पुलिस को घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं. पुलिस अधीक्षक डॉ.जीतेन्द्र यादव ने बताया कि इनमें सबसे अहम दस्तावेज मद्देड़ एरिया कमेटी के कुख्यात इंचार्ज और DVCM बुचन्ना से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं.

लेनदेन और सप्लाई चैन का खुलासा: पुलिस ने जानकारी दी कि बरामद दस्तावेजों से बुचन्ना के अर्बन नेटवर्क से गहरे रिश्तों और क्षेत्र के कई सफेदपोश और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आर्थिक लेनदेन और सप्लाई चैन से जुड़े तथ्य सामने आए हैं. पुलिस अधीक्षक के अनुसार बुचन्ना पिछले कई सालों से शहरी नेटवर्क को मजबूत बनाने के साथ-साथ सामान, रसद, वर्दी, दवाइयों और हथियारों की सप्लाई को संचालित करता था.

बीजापुर मुठभेड़ में बड़ी सफलता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हो सकती है और गिरफ्तारी: दस्तावेजों में कई कोड नेम, रूट मैप, संपर्क सूत्र और वित्तीय लेजर जैसे रिकॉर्ड मिले हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि इन दस्तावेजों के आधार पर जल्द ही बड़े नाम सामने आ सकते हैं, और कई गिरफ्तारियां भी संभव हैं.

बुचन्ना के मारे जाने और नेटवर्क से जुड़ी फाइलों के हाथ लगने से नक्सल तंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचा है- डॉ जीतेन्द्र यादव, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर

42 केस थे दर्ज: बताया गया कि मारे गए बुचन्ना पर जिले के अलग-अलग थानों में कैंप अटैक, जवानों पर हमला, अपहरण, हत्या, डकैती, ब्लास्ट और आगजनी जैसे कुल 42 गंभीर अपराध दर्ज थे. सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से हथियार, पिट्ठू बैग, विस्फोटक सामग्री और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए हैं. पुलिस ने जल्द ही पूरे मामले में खुलासा करने की बात कही है.