Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

बीजापुर मुठभेड़ में बड़ी सफलता, पुलिस के हाथ लगे अर्बन नेटवर्क से जुड़े अहम दस्तावेज

DVCM लेवल के नक्सली बुचन्ना के मारे जाने से नक्सल नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ है.

Police On urban Naxal network
पुलिस के हाथ लगे अर्बन नेटवर्क से जुड़े अहम दस्तावेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 बड़े कैडर नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है. इसके बाद अब पुलिस को घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं. पुलिस अधीक्षक डॉ.जीतेन्द्र यादव ने बताया कि इनमें सबसे अहम दस्तावेज मद्देड़ एरिया कमेटी के कुख्यात इंचार्ज और DVCM बुचन्ना से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं.

DVCM लेवल के नक्सली बुचन्ना के मारे जाने से नक्सल नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लेनदेन और सप्लाई चैन का खुलासा: पुलिस ने जानकारी दी कि बरामद दस्तावेजों से बुचन्ना के अर्बन नेटवर्क से गहरे रिश्तों और क्षेत्र के कई सफेदपोश और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आर्थिक लेनदेन और सप्लाई चैन से जुड़े तथ्य सामने आए हैं. पुलिस अधीक्षक के अनुसार बुचन्ना पिछले कई सालों से शहरी नेटवर्क को मजबूत बनाने के साथ-साथ सामान, रसद, वर्दी, दवाइयों और हथियारों की सप्लाई को संचालित करता था.

Police On urban Naxal network
बीजापुर मुठभेड़ में बड़ी सफलता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हो सकती है और गिरफ्तारी: दस्तावेजों में कई कोड नेम, रूट मैप, संपर्क सूत्र और वित्तीय लेजर जैसे रिकॉर्ड मिले हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि इन दस्तावेजों के आधार पर जल्द ही बड़े नाम सामने आ सकते हैं, और कई गिरफ्तारियां भी संभव हैं.

बुचन्ना के मारे जाने और नेटवर्क से जुड़ी फाइलों के हाथ लगने से नक्सल तंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचा है- डॉ जीतेन्द्र यादव, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर

42 केस थे दर्ज: बताया गया कि मारे गए बुचन्ना पर जिले के अलग-अलग थानों में कैंप अटैक, जवानों पर हमला, अपहरण, हत्या, डकैती, ब्लास्ट और आगजनी जैसे कुल 42 गंभीर अपराध दर्ज थे. सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से हथियार, पिट्ठू बैग, विस्फोटक सामग्री और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए हैं. पुलिस ने जल्द ही पूरे मामले में खुलासा करने की बात कही है.

बीजापुर मुठभेड़: मारे गए 6 नक्सलियों की शिनाख्त, कुल 27 लाख का था इनाम, इनमें कन्ना और पापाराव की पत्नी भी शामिल
बीजापुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही, 9 मरीजों को इंफेक्शन, सभी रायपुर रेफर, 3 सदस्यीय जांच टीम गठित
बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास सरकार की प्राथमिकता: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

TAGGED:

BIJAPUR ENCOUNTER UPDATE
URBAN NAXAL
बीजापुर मुठभेड़
अर्बन नेटवर्क से जुड़े अहम दस्तावेज
URBAN NAXAL NETWORK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.