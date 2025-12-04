ETV Bharat / state

बीजापुर एनकाउंटर: शहीद जवान रमेश सोढ़ी और मोहन बदड़ी का हुआ अंतिम संस्कार

बीजापुर: नक्सल विरोधी अभियान में अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बीजापुर जिले के 2 वीर सपूतों को अंतिम विदाई दी गई. शहीद जवान रमेश सोढ़ी और मोहन बदड़ी का आज उनके गृह ग्रामों में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. जैसे ही दोनों जवानों के पार्थिव शरीर न्यू पुलिस लाइन से अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुए, पूरा क्षेत्र शोक की लहर में डूब गया. सुरक्षा बलों की सलामी देने के बाद गांव-गांव से हजारों लोग उमड़ पड़े. गमगीन माहौल के बीच “शहीद जवान अमर रहें” के नारे लोगों ने लगाए.

जिला भोपालपटनम ब्लॉक के मद्देड थाना अंतर्गत ग्राम उसकालेड़ निवासी शहीद रमेश सोढ़ी का जन्म 25 जुलाई 1992 को हुआ था. शांत स्वभाव और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाने वाले रमेश 18 अक्टूबर 2024 को DRG में भर्ती हुए. कम समय में ही उन्होंने कई सफल अभियानों में अपनी जांबाजी की भूमिका से सबका दिल जीत लिया. 3 दिसंबर 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुई भीषण मुठभेड़ में उन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी.

शहीद जवानों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

रविवार दोपहर जब पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो चारों ओर चीख-पुकार और रोने-बिलखने की आवाजें गूंज उठी. माता-पिता, पत्नी, भाई-बहन और रिश्तेदारों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. गांव के हर चौक-चौराहे पर ग्रामीण खड़े होकर वीर जवान को नमन कर रहे थे. अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा बलों ने जवान को राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी. पूरा गांव अपने लाल को अंतिम बार देखने के लिए उमड़ पड़ा. ग्रामीणों ने कहा कि “रमेश ने अपने प्राण देश के लिए दिए हैं, उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा. उनका नाम गांव के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा.”

शहीद जवानों को दी गई सलामी

शहीद मोहन बदड़ी युवा उम्र में कर्तव्यपथ पर हंसते-हंसते न्योछावर हुए. 1 दिसंबर 1994 को जन्मे और 31 मार्च 2017 को सुरक्षा बल में भर्ती हुए मोहन, लंबे समय से नक्सल विरोधी अभियानों में सक्रिय रहे.3 दिसंबर 2025 को मुठभेड़ में वे बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए. मोहन के अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से लोग उनके पैतृक गांव पहुंचे थे. दोनों शहीदों के अंतिम संस्कार के दौरान मद्देड थाना प्रभारी सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे. श्रद्धांजलि देने पहुंचे जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि इन वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और अभियान और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेगा।