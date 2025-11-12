ETV Bharat / state

बीजापुर एनकाउंटर में 6 नक्सली ढेर, मारे गए माओवादियों के शव लाए गए जिला मुख्यालय

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में मंगलवार को सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए. बुधवार को सभी नक्सलियों के शव जिला मुख्यालय बीजापुर लाए गए.

एनकाउंटर में मारे गए 6 माओवादियों के शव लाए गए: बीजापुर पुलिस ने बताया कि 11 तारीख को सुबह के वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ, जो काफी देर तक चला. मुठभेड़ में डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की टीम शामिल रही. फोर्स को खबर मिली थी कि नेशनल पार्क एरिया में बड़ी संख्या में हार्डकोर माओवादी बैठक कर रहे हैं. सूचना की पुष्टि के बाद मौके पर जवान पहुंचे. जवानों ने इलाके की घेराबंदी करने के बाद माओवादियों को ललकारा. नक्सलियों ने सरेंडर करने के बजाए जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी गोलीबारी में 6 नक्सली मौके पर ही मारे गए. संभावना जताई जा रही है कि कई माओवादी जख्मी हालत में मौके से भाग निकले.

बीजापुर एनकाउंटर में 6 नक्सली ढेर (ETV Bharat)

'सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि': बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने कहा, यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. हमारी सफलता से नक्सलियों के मनोबल पर गहरा असर पड़ेगा. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की संयुक्त कार्रवाई और तेज की जाएगी ताकि नक्सलियों के बचे हुए नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त किया जा सके.

नक्सलियों की शिनाख्त कर रही पुलिस: पुलिस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त में जुटी है. बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इलाके में अभी सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है. इलाके को पूरी तरह से चेक करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया है. पुलिस का यह भी कहना है कि नेशनल पार्क एरिया में हुई मुठभेड़ में छह नक्सलियों के ढेर होने से माओवादियों को तगड़ा झटका लगा है.