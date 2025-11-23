ETV Bharat / state

बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अलग-अलग थाना इलाके से 7 गिरफ्तार, विस्फोटक सामग्री भी मिली

बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )