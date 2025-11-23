ETV Bharat / state

बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अलग-अलग थाना इलाके से 7 गिरफ्तार, विस्फोटक सामग्री भी मिली

सभी 7 आरोपियों पर UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

Bijapur Naxalite Arrest
बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
बीजापुर: जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर फिर बड़ी सफलता मिली है. माओवादी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 अलग-अलग थाना इलाके से कुल 7 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं. इनके पास से विस्फोटक सामग्री भी मिली है.

थाना नैमेड़ का मामला: 21 नवंबर 2025 को कांडका–जपेली जंगल में नक्सली मूवमेंट की सूचना मिलने पर टीम ने इलाके में घेराबंदी की और 5 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया. थाना पुलिस और कोबरा 210 ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया था.

थाना नैमेड़ इलाके से 5 नक्सली गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिरफ्तार नक्सली

  1. कमलू ओयाम, मोसला RPC भूमकाल मिलिशिया सदस्य
  2. लक्ष्मण उरसा, मोसला RPC GRD डिप्टी कमांडर
  3. लेकाम आयतु, मोसला RPC DAKMS सदस्य
  4. लच्छू ओयाम, मोसला RPC जनताना सरकार सदस्य
  5. पंडरू उरसा, दुरधा RPC DAKMS सदस्य

इनके पास से टिफिन बम, कार्डेक्स वायर और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, जिन्हें किसी बड़ी वारदात में इस्तेमाल किए जाने की आशंका थी.

Bijapur Naxalite Arrest
थाना भोपालपटनम् इलाके से 2 नक्सली गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • भोपालपटनम पुलिस को भी सफलता: इसी दिन दूसरी कार्रवाई में थाना भोपालपटनम पुलिस ने मट्टीमरका मार्ग पर एमसीपी चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध युवकों को रोका. तलाशी में उनके पास से टिफिन बम, डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक वायर और कार्डेक्स वायर बरामद किए गए.

गिरफ्तार आरोपी

  1. मड़ लक्ष्मीनारायण उर्फ मड़े लक्ष्मैया, निवासी मट्टीमरका
  2. लक्ष्मण चिडेम, निवासी मट्टीमरका

पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे माओवादी संगठन के सहयोगी हैं और यह विस्फोटक सामग्री नक्सल आपूर्ति चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा रही थी.

जिले में माओवादी नेटवर्क पर बड़ा असर: सुरक्षा बलों की इन संयुक्त कार्रवाई, लगातार चल रहे सर्च और चेकिंग ऑपरेशन से नक्सलियों की गतिविधियों में कमी आई है और स्थानीय लोगों में सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत हुआ है.

