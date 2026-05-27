बीजापुर डीएफओ हटाए गए, कल इटपाल तेंदूपत्ता गोदाम में लगी थी आग
गोदाम में आग लगने से 10 करोड़ का तेंदूपत्ता जलकर खाक हो गया था. आग लगने के इस घटना से वन मंत्री काफी नाराज थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 27, 2026 at 5:13 PM IST
बीजापुर: मंगलवार को इटपाल के तेंदूपत्ता गोदाम में भीषण आग लग गई थी. आग में करीब 10 करोड़ का तेंदूपत्ता जलकर स्वाहा हो गया था. इटपाल तेंदूपत्ता गोदाम में लगी आग को बड़ी लापरवाही मानते हुए सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. वन मंत्री केदार कश्यप ने गंभीर लापरवाही मानते हुए बीजापुर के वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) रमेश कुमार जांगड़े को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. जांगड़े को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रायपुर में अटैच किया गया है.
बीजापुर डीएफओ हटाए गए
वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर तेंदूपत्ता संग्रहण एवं प्रबंधन का कार्य देखने के लिए जाधव सागर रामचंद्र को बीजापुर का नया डीएफओ नियुक्त किया है. माना जा रहा है कि सीएम साय इटपाल तेंदूपत्ता गोदाम में आग लगने की घटना से काफी नाराज थे. उनकी नाराजगी की वजह से ही जांगड़े को हटाया गया. वन मंत्री ने भी कहा है कि वनवासियों के हितों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
वन संपदा की सुरक्षा और आदिवासी हितों की रक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दोषियों पर त्वरित व सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी: केदार कश्यप, वन मंत्री
वन मंत्री ने दी चेतावनी
वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि तेंदूपत्ता केवल वन उपज नहीं, बल्कि हजारों आदिवासी और वनवासी परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है. ऐसे में उनकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मंत्री ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि इस मामले में किसी भी स्तर की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की
डीएफओ को हटाने से पहले मंत्री कश्यप ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, समयबद्ध और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, ताकि जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जा सके. शासन ने घटना के कारणों, गोदामीकरण प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों के पालन, अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका तथा संभावित वित्तीय नुकसान सहित सभी पहलुओं की गहन जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत करने की बात कही है.
मंगलवार 25 मई 2026 को बीजापुर जिले के इटपाल स्थित एक निजी गोदाम में भीषण आग लगने से विभिन्न समितियों द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता जलकर खाक हो गया था. इस घटना में लगभग 10 करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका जताई गई है, जबकि वास्तविक क्षति का आंकलन अभी जारी है.
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