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बीजापुर दौरे पर मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप, 18.64 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

जिला अस्पताल में 2 करोड़ रुपये की लागत से पूरे कार्यों का लोकार्पण, सांसद और मंत्री ने कहा- विकसित जिले के रूप पहचान बना रहे

Bijapur development works
बीजापुर दौरे पर मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 9:00 PM IST

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बीजापुर: छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप एवं बस्तर सांसद महेश कश्यप बीजापुर दौरे पर रहे. इस दौरान जिले में 18 करोड़ से ज्यादा की लागत के विकास कार्यों का सोमवार को लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया.

छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप एवं बस्तर सांसद महेश कश्यप बीजापुर दौरे पर रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजापुर को क्या-क्या मिला?

मंत्री कश्यप ने जिला अस्पताल परिसर में करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए कार्यों का लोकार्पण किया, वहीं लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत के नए निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया. इस अवसर पर जिला अस्पताल में दाल भात केंद्र और आधुनिक डायग्नोज़ विंग का भी शुभारंभ किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

बीजापुर अब तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और विकसित जिले के रूप में अपनी पहचान बना रहा है. बीजापुर को जो बड़ी सौगात मिली है, उसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हैं.- मंत्री केदार कश्यप

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विकसित जिले के रूप में अपनी पहचान बना रहा बीजापुर- केदार कश्यप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास

केदार कश्यप ने कहा कि बीजापुर हमेशा से भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है और यहां स्वास्थ्य एवं अधोसंरचना के क्षेत्र में लगातार व्यापक काम किए गए हैं. यही कारण है कि अब जिले में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. सरकार का उद्देश्य दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि वहां के लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी बीजापुर में विकास कार्यों की गति और तेज की जाएगी.

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बीजापुर में विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने बनाया हम संवारेंगे

सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बीजापुर जिले का गठन भाजपा सरकार ने किया था और इसे संवारने का काम भी भाजपा ही कर रही है. उन्होंने दावा किया कि बस्तर क्षेत्र में अब नक्सलवाद का प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो चुका है और क्षेत्र विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है. महेश कश्यप ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2031 तक बस्तर को उन्नत जनजातीय संभाग के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जो पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है. इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लगातार काम कर रही हैं.

बीजापुर को कुल 18 करोड़ 64 लाख रुपये के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यों की महत्वपूर्ण सौगात मिली है. दालभात केंद्र और रैन बसेरा जैसी सुविधाओं के शुरू होने से आम जनता, खासकर गरीब और जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिलेगा.- बस्तर सांसद महेश कश्यप

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18.64 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे. इस अवसर पर विकास कार्यों को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला और लोगों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में बीजापुर और भी तेजी से प्रगति करेगा.

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