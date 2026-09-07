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बीजापुर में CRPF की बड़ी कार्रवाई, जंगल से 14 नक्सली डंप बरामद

पीडिया एवं कुप्पागुड़ा क्षेत्र के एड्री, हर्रा, नयापारा और सरपंचपारा के घने जंगलों में 99 नक्सल सामग्री बरामद हुई.

BIJAPUR NAXALITE DUMP
बीजापुर नक्सली डंप (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 10:57 AM IST

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बीजापुर: नक्सल विरोधी अभियान के तहत CRPF की 199वीं वाहिनी को बड़ी सफलता मिली है. सूचना के आधार पर जवानों ने पीडिया एवं कुप्पागुड़ा क्षेत्र के एड्री, हर्रा, नयापारा और सरपंचपारा के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया. कमांडेंट आनंद कुमार के मार्गदर्शन और उप कमांडेंट दर्शन यादव की देखरेख में बी/199 एवं एफ/199 कंपनी और यंग प्लाटुन के जवानों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया.

रायफल, 10 आईईडी, डेटोनेटर मिला

सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 14 नक्सली डंप बरामद किए गए, बरामद सामग्री में 7 रायफल, जिनमें एक 303 बोल्ट एक्शन रायफल, पांच भरमार रायफल और एक देशी 12 बोर रायफल शामिल हैं. इसके अलावा 10 IED, 8 डेटोनेटर, कोडेक्स वायर, वायरलेस सेट, प्लास्टिक एवं स्टील कंटेनर समेत IED निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न इलेक्ट्रिक सामग्री और नक्सली कपड़े बरामद किए गए हैं. कुल 99 प्रकार की सामग्री जब्त की गई है.

सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के 14 डंप मिले हैं. सीआरपीएफ आम नागरिकों की सुरक्षा, क्षेत्र में शांति एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है-आनंद कुमार, कमाण्डेंट, CRPF 199 वाहिनी

सतर्कता के साथ ऑपरेशन किया पूरा

सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर बेहद सतर्कता के साथ चरणबद्ध तरीके से तलाशी अभियान चलाया.कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

CRPF अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में लगातार चल रहे अभियान से नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है और ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है. 199वीं वाहिनी ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी आसूचना आधारित अभियान जारी रखने की बात कही है.

बस्तर में नक्सल डंप रिकवर

6 सितंबर-सुकमा में चिंतलनार के चिन्नाबोड़केल में नक्सली डंप, भरमार बंदूक, वायरलेस सेट और विस्फोटक मिला

6 सितंबर- कोंडागांव के मर्दापाल थाना में नक्सली डंप, 9 एमएम पिस्टल, 160 नग जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, वायरलेस सेट, विस्फोटक सामग्री

29 अगस्त- बीजापुर में नक्सल डंप के साथ एक माओवादी गिरफ्तार, विस्फोटकों का जखीरा मिला

25 अगस्त- कांकेर में कन्हारगांव के जंगल से हेवी नक्सल डंप बरामद, 40 डेटोनेटर, बारूद से भरे दो स्टील टिफिन बम बरामद

25 अगस्त- कांकेर के मारखेड़ी जंगल में नक्सल डंप, भरमार बंदूक 4, बैरल 3, वायरलेस सेट 1, बिजली वायर 3 बंडल, जीपीएस 1, छोटा सोलर प्लेट 1 और चार्जर 1

24 अगस्त- सुकमा के मुनुरकोंडा के जंगल में हथियारों का भंडार, ऑटोमैटेकि वेपन, देसी हथियार, जिंदा कारतूस, बीजीएल सेल, जिलेटिन स्टिक, गन पाउडर बरामद

सुकमा के जंगल में नक्सली डंप, भरमार बंदूक से लेकर वायरलेस सेट और विस्फोटक सामग्री बरामद
कोंडागांव में नक्सल साजिश फेल, माओवादियों का विस्फोटक बरामद, जमीन के नीचे छिपाया था हथियार
जंगल में मशरूम ढूंढने गए ग्रामीणों को मिला संदिग्ध वायर, निकला पुराना प्रेशर बियर बॉटल आईईडी

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