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अंधेरी रात में जीवनदूत बने CRPF जवान, मलेरिया से गंभीर 3 माह के बच्चे को सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल

तिमीनार गांव के स्कूल पारा से बच्ची की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही जवानों ने बिना समय गंवाए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

BIJAPUR CRPF JAWANS LIFESAVERS
जीवनदूत बने CRPF जवान (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 7:33 AM IST

2 Min Read
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बीजापुर: तिमीनार में 03 अप्रैल 2026 की अंधेरी रात को सीआरपीएफ 165 बटालियन की चार्ली कंपनी ने साहस, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा का अद्भुत परिचय देते हुए मलेरिया से पीड़ित 3 माह की मासूम बच्ची की जान बचाई.

आधी रात को गांव पहुंचे जवान

तिमीनार गांव के स्कूल पारा से बच्ची की तबीयत अत्यंत खराब होने की सूचना मिलते ही जवानों ने बिना समय गंवाए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है. गांव तक पहुंचने का रास्ता भी लंबा, उबड़-खाबड़ और अंधेरे में और अधिक खतरनाक हो जाता है. इन सभी जोखिमों के बावजूद सीआरपीएफ के जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए रात के अंधेरे में गांव की ओर कूच किया और कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए समय पर मौके पर पहुंचे.

बच्चे को पहले सीआरपीएफ कैंप लाकर प्राथमिक उपचार किया गया (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजापुर में मलेरिया से ज्यादातर लोग प्रभावित

जवानों ने स्कूल पारा, तिमीनार में पहुंचकर बीमार बच्ची को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया. बच्ची की स्थिति गंभीर होने के कारण मौके पर ही प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) उपलब्ध कराया गया, ताकि उसकी हालत और न बिगड़े. इसके बाद जवानों ने तत्काल एंबुलेंस से समन्वय स्थापित किया और बेहद सावधानीपूर्वक कठिन रास्तों से बाहर निकालते हुए बच्ची को सुरक्षित एंबुलेंस तक पहुंचाया.समय की नजाकत को देखते हुए बच्ची को तुरंत बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल रवाना किया गया.

बच्ची को तुरंत पहुंचाया दंतेवाड़ा जिला अस्पताल

पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व सहायक कमांडेंट राजेश गुर्जर ने किया, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में जवानों ने इस चुनौतीपूर्ण अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. जवानों की त्वरित प्रतिक्रिया, समर्पण और मानवीय संवेदना के चलते एक मासूम की जिंदगी बच पाई. यदि थोड़ी भी देर होती, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी और एक परिवार को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ सकता था.

सीआरपीएफ के इस सराहनीय कार्य ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात जवान केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर परिस्थिति में मानवता की रक्षा के लिए भी तत्पर रहते हैं. यह घटना न केवल साहस का उदाहरण है, बल्कि समाज के प्रति सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को भी दर्शाती है.

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