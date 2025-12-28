ETV Bharat / state

बीजापुर के गंगालूर में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 2 IED बम बरामद, टिफिन और बीयर बोतल में छिपाए गए थे विस्फोटक

IED बरामद कर सुरक्षाबलों ने मौके पर ही उसे नष्ट कर दिया है. इससे पहले बीजापुर जिले से नक्सलियों का डंप किया सामान मिला था.

BIJAPUR IED RECOVERED
बीजापुर के गंगालूर में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 2 IED बम बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 28, 2025 at 5:34 PM IST

बीजापुर: गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया. सुरक्षाबलों ने सर्चिंग के दौरान 2 IED बम बरामद किए हैं. 199वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की टीम एरिया डॉमिनेशन और डिमाइनिंग अभियान पर निकली थी. यह टीम एफओबी कोप्पागुड़ा से एफओबी पीड़िया क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी.

दो IED बरामद, बड़ा हादसा टला: अभियान के दौरान पीड़िया कैम्प से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने दो IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) लगाए थे. एक निर्माणाधीन सड़क से लगभग 50 मीटर दूर से इसे बरामद किया गया है. सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़े हादसे को टाल दिया गया.

बीजापुर के गंगालूर में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 2 IED बम बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टिफिन और बीयर बोतल में छिपाए गए थे विस्फोटक: सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, एक IED टिफिन बॉक्स में, दूसरा बीयर की बोतल में लगाया गया था. दोनों ही IED प्रेशर मैकेनिज्म से लैस थे, जिससे साफ है कि नक्सलियों का मकसद सड़क मार्ग से गुजरने वाले सुरक्षा बलों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों या आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना था.

बम डिस्पोजल टीम ने सुरक्षित किया क्षेत्र: IED मिलने के बाद पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया. सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए CRPF 199 वाहिनी की बम डिस्पोजल (BDD) टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने दोनों IED को मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया. इस दौरान किसी तरह की जनहानि या संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ.

विकास कार्यों को रोकने की कोशिश: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माओवादी लगातार सड़क निर्माण और विकास कार्यों को बाधित करने की कोशिश करते रहते हैं. IED लगाकर वे न केवल सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों और मजदूरों में डर फैलाने का प्रयास भी करते हैं.

इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज: इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के जंगलों और संभावित रास्तों में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

पुलिस का स्पष्ट संदेश: बीजापुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने साफ कहा है कि माओवादियों की हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा. क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास कार्यों की रक्षा के लिए अभियान लगातार जारी रहेंगे.

कुछ दिन पहले मिला था बड़ा डंप: हाल ही में बीजापुर जिले के थाना उसूर क्षेत्र से सुरक्षा बलों को नक्सलियों का एक बड़ा डंप बरामद हुआ था. इसे जमीन के अंदर छुपा कर रखा गया था. कर्रेगुट्टा हिल्स के डोलीगुट्टा चोटी और ताड़पाला घाटी क्षेत्र के दुर्गम जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था. इस डंप में हथियारों की मरम्मत में उपयोग आने वाले भारी उपकरण, बीजीएल सेल निर्माण की सामग्री, बीजीएल टेल, स्टील प्लेट, स्क्रू ड्राइवर, हैक्सा ब्लेड, प्लायर सहित अन्य तकनीकी उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं.

बीजापुर में जारी है नक्सल ऑपरेशन: सुरक्षा बलों ने स्पष्ट किया है कि बीजापुर में नक्सल उन्मूलन के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा. दुर्गम जंगलों और पहाड़ी इलाकों में सघन सर्चिंग के माध्यम से माओवादियों के ठिकानों, डंप और विस्फोटक सामग्री को लगातार नष्ट किया जा रहा है, इस कार्रवाई को क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

