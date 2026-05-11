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बीजापुर में मनवा पुलिस-मनवा नाटे अभियान, पुलिस ने ग्रामीणों की जानी समस्या, जरूरी सामान और खेल-शिक्षा सामग्री बांटी

सुदूर गांव उड़तामल्ला में पुलिस के जन-संवाद से बढ़ा ग्रामीणों का बढ़ा भरोसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजापुर. नक्सलवाद खात्मे के बाद अब कम्यूनिटी पुलिसिंग पर फोकस किया जा रहा है. पामेड़ थाना इलाके के अतिसंवेदनशील एवं सुदूर ग्राम उड़तामल्ला में 'मनवा पुलिस-मनवा नाटे' (हमारी पुलिस-हमारा गांव) अभियान के तहत जन-संवाद कार्यक्रम एवं चलित थाना का सफल आयोजन किया गया. इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों और पुलिस के बीच विश्वास, सुरक्षा और सहयोग की भावना को और अधिक मजबूत करना रहा.

कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) चंद्रकांत गोवर्ना के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित किया. उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं, आवश्यकताओं और क्षेत्रीय परिस्थितियों की जानकारी ली और उनके निराकरण का भरोसा दिलाया. साथ ही शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया.

संदिग्ध गतिविधि की दें सूचना

पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए समझाइश दी कि गांव या जंगल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, अज्ञात व्यक्ति या असामान्य हलचल दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी पुलिस थाना को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

पुलिस ने ग्रामीणों की जानी समस्या, जरूरी सामग्री भी बांटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बच्चों को स्कूल भेजने की अपील

कार्यक्रम में बच्चों के बेहतर भविष्य पर विशेष जोर दिया गया. अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल एवं आंगनबाड़ी भेजें, जिससे वे अच्छी शिक्षा लेकर अपना भविष्य बना सके.

जरूरी सामान के साथ खेल और शिक्षा सामग्री बांटी गई

सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों एवं बच्चों को साड़ी, चप्पल, छाता चॉकलेट एवं बिस्किट बांटे गए. साथ ही खेल सामग्री में क्रिकेट और वॉलीबॉल किट वहीं शिक्षा के तहत कॉपी-पेन का वितरण किया गया. इस दौरान बच्चों एवं ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला और कार्यक्रम ने सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया.