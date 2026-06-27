ETV Bharat / state

मट्टी मरका में कलेक्टर की रात्रिकालीन चौपाल, ग्रामीणों से पर्यटन आजीविका और विकास पर सीधा संवाद

अधिकारियों ने ग्रामीणों से सुझाव लेकर गांव के विकास, पर्यटन, कृषि आजीविका के नए अवसरों को लेकर योजनाओं की जानकारी दी.

Bijapur Collector Vishwadeep Night Chaupal
बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप की नाइट चौपाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मट्टी मरका गांव में रात्रिकालीन चौपाल लगी. इस चौपाल में कलेक्टर विश्वदीप, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मीणा शामिल हुए. अधिकारियों ने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनीं. विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई.

बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप ने ग्रामीणों से की बात

कलेक्टर विश्वदीप ने ग्रामीणों की जीवनशैली, आजीविका के प्रमुख साधनों और दैनिक आवश्यकताओं की जानकारी ली. कलेक्टर ने कहा कि शासन का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन करना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार लाना भी है. यही वजह है कि प्रशासन लगातार गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझ रहा है और उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है.

Bijapur Collector visits Matti Marka
मट्टी मरका दौरे पर बीजापुर कलेक्टर (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने ग्रामीणों को किया प्रेरित

कलेक्टर ने कहा कि ग्राम मट्टी मरका प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है. यदि इस क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए तो यह पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है. उन्होंने ग्रामीणों को होम स्टे, इको स्टे और इको टूरिज्म जैसी गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया.

Bijapur Collector Vishwadeep at Matti Marka
मट्टी मरका में बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने बताया कि पर्यटन के विकास से स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे. ग्रामीणों की आय बढ़ेगी. गांव आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा. स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा. ग्रामीणों ने प्रशासन की पहल का स्वागत किया और हरसंभव मदद का भरोसा दिया.

गांव में पर्यटन सुविधाओं का विकास होता है तो हमें लाभ मिलेगा और पलायन की समस्या भी कम होगी-ग्रामीण

ग्रामीणों ने कलेक्टर से की विकास की मांग

ग्रामीणों ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, नए चेकडैम निर्माण, हैंडपंप स्थापना, तालाबों के गहरीकरण, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास की मांग रखी. कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.

Bijapur Collector Vishwadeep speaking with people.
लोगों से बात करते बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप (ETV BHARAT)

कलेक्टर विश्वदीप ने गांव के कई घरों का निरीक्षण भी किया. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर उन्हें समय-सीमा के भीतर आवास निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए प्रत्येक परिवार से शौचालय निर्माण और उसके नियमित उपयोग की अपील की.

कलेक्टर ने महिलाओं से भी संवाद किया. उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे पोषण आहार, दलिया और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन करने की सलाह दी. उन्होंने गर्भवती महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने, मितानिनों और स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में बने रहने का आग्रह किया.

कलेक्टर ने किसानों से भी चर्चा की. उन्होंने समय पर खेती शुरू करने की सलाह दी. किसानों को मक्का, अरहर, उड़द सहित विभिन्न फसलों का फसल चक्र अपनाने, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करने के साथ ही सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक खेती और योजनाओं के प्रभावी उपयोग से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी.

रात्रिकालीन चौपाल में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भी ग्रामीणों से संवाद कर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और जनसहभागिता से जुड़े विषयों पर चर्चा की और लोगों से प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की.

जहां कभी नक्सलियों की लगती थी चौपाल, वहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जन चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं

बिलासपुर निगम कर्मचारी से बदसलूकी की शिकायत, पॉलिथीन जब्ती के दौरान फोन पर किया गाली-गलौज

TAGGED:

VISHWADEEP NIGHT CHAUPAL
CHAUPAL AT MATTI MARKA
छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला
बीजापुर में विकास पर चर्चा
BIJAPUR COLLECTOR VISHWADEEP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.