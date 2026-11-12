ETV Bharat / state

दुर्गम रास्ता और तालपेरू नदी पार कर गांवों में पहुंचे बीजापुर कलेक्टर, रात में जमीन में बैठकर पीड़िया में लगाई जनचौपाल

गांवों में पहुंचे बीजापुर कलेक्टर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बीजापुर : बीजापुर जिले के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए पहली बार कलेक्टर विश्वदीप ने प्रशासनिक अमले के साथ दौरा किया. कलेक्टर विश्वदीप एवं जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे ने ग्राम पंचायत डोंडीतुमनार, गमपुर एवं पीड़िया का दौरा कर मौके की यथास्थिति जानी.इस दौरान अधिकारियों ने दुर्गम रास्तों और तालपेरू नदी को ट्रैक्टर के माध्यम से पार कर दूरस्थ गांवों तक पहुंचकर ग्रामीणों के बीच जनचौपाल लगाई. गमपुर में रात्रि के समय भी जनचौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं.

रात में जमीन में बैठकर लगाई जन चौपाल

जनचौपाल में कलेक्टर विश्वदीप ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और गांवों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली.ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, पुल-पुलिया, बिजली एवं बाजार व्यवस्था सहित समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया. कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने एवं आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए.