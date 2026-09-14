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बीजापुर एकलव्य विद्यालय बैड टच केस, प्रिंसिपल की छुट्टी, आरोपी शिक्षक पर FIR

बीजापुर के एकलव्य विद्यालय में छात्राओं से बदसलूकी पर बड़ी कार्रवाई हुई है. संतोष तिवारी की रिपोर्ट

Bijapur Collector Office
बीजापुर कलेक्टर ऑफिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2026 at 3:44 PM IST

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बीजापुर: जिले के रुद्रारम एकलव्य स्कूल से बैड टच का मामला सामने आया है. इस केस के खुलासे पर बीजापुर से रायपुर तक हड़कंप मच गया. सीएम साय ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उसके बाद अब इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल पर गाज गिरी है और आरोपी शिक्षक पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप ने यह कार्रवाई की है.

बीजापुर से रायपुर तक मचा हड़कंप, प्रिंसिपल पर एक्शन

छात्राओं से बैड टच का खुलासा होने के बाद बीजापुर से रायपुर तक हड़कंप मचा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संज्ञान में मामला आने के बाद कलेक्टर-एसपी को आवश्यक जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी. प्राचार्य को पद से हटाए जाने की कार्रवाई को मामले की निष्पक्ष जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

आरोपी शिक्षक हुआ फरार

छात्राओं से कथित दुर्व्यवहार के मामले में आरोपी शिक्षक पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है. FIR दर्ज होने के बाद से आरोपी शिक्षक फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

पूर्व के केसों की जांच में जुटा प्रशासन

प्रशासन अब यह भी जांच करेगा कि विद्यालय में छात्राओं से संबंधित पूर्व में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी या नहीं और यदि शिकायतें सामने आई थीं, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई थी. जांच में प्राचार्य की भूमिका और विद्यालय के स्तर पर शिकायतों के निपटारे से जुड़े पहलुओं को भी शामिल किए जाने की बात सामने आई है.

एकलव्य जैसे आवासीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं रहकर अध्ययन करते हैं. ऐसे में छात्राओं की सुरक्षा और विद्यालय परिसर में सुरक्षित वातावरण बनाए रखना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. इस मामले में प्रशासन द्वारा प्राचार्य को हटाने और आरोपी शिक्षक के खिलाफ POCSO के तहत कार्रवाई की गई है. अब केस में पुलिस की जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई है.

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