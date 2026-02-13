ETV Bharat / state

बीजापुर में 14 IED बम किए गए निष्क्रिय, जमीन में छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री भी बरामद

बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )