बीजापुर में 14 IED बम किए गए निष्क्रिय, जमीन में छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री भी बरामद

बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है. यहां भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद की गई है.

IED recovery in Bijapur
बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 13, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
बीजापुर: जिला में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सघन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. थाना उसूर क्षेत्र के ताड़पाला हिल्स इलाके में 13 फरवरी 2026 को सर्च ऑपरेशन चलाया गया. जिसमें कई विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है. इसके अलावा कई IED भी मौके पर निष्क्रिय किए गए.

जमीन में छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद

इस अभियान में सीआरपीएफ की 196वीं वाहिनी और कोबरा 204 बटालियन की संयुक्त टीम शामिल थी. जवानों ने इलाके में सघन सर्चिंग और एरिया डॉमिनेशन अभियान चलाया. सुरक्षा बलों ने दो अलग-अलग स्थानों से जमीन के भीतर छिपाकर रखी गई सामग्री बरामद की. बरामद सामान से अंदेशा है कि माओवादी किसी बड़ी घटना की तैयारी में थे.

बीजापुर में आईईडी बरामद (ETV BHARAT)

क्या-क्या मिला?

  • 13 डेटोनेटर
  • 11 किलो गन पाउडर
  • प्लास्टिक, स्टील और लोहे के ड्रम
  • माओवादी वर्दी, जूते और कैप
  • डोरी, यूएसबी केबल और सोलर प्लेट
  • माओवादी साहित्य
IED recovery in Bijapur
माओवादी स्मारक भी ध्वस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
IED recovery in Bijapur
13 बीयर बोतल में प्रेशर स्विच से बने IED बरामद, मौके पर निष्क्रिय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

14 IED बरामद, मौके पर निष्क्रिय

डिमाइनिंग अभियान के दौरान जवानों ने जमीन में दबाकर रखे गए 13 बीयर बोतल में प्रेशर स्विच से बने IED, 1 डायरेक्शनल आईईडी (लोहे के पाइप में तैयार) को समय रहते खोज निकाला. सभी आईईडी को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया. इससे जवानों और ग्रामीणों की जान को बड़ा खतरा टल गया.

IED recovery in Bijapur
जमीन में छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

माओवादी स्मारक भी ध्वस्त

अभियान के दौरान टेकमेटला कुंजामपारा क्षेत्र में बना माओवादी स्मारक भी ध्वस्त कर दिया गया. इसे माओवादियों के प्रभाव को कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

IED recovery in Bijapur
दो अलग-अलग स्थानों से जमीन के भीतर छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्षेत्र में शांति और विकास को मिलेगी गति

प्रशासन का कहना है कि ऐसे लगातार अभियानों से नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति, सुरक्षा और विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही आम लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होगा.

