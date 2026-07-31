बीजापुर में लगातार बारिश, भोपालपट्टनम में अलर्ट, कई रास्ते बंद, प्रशासन ने यात्रा टालने की अपील की
तीन दिन की भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर, बारिगोड़ा रोड की पुलिया पर आवागमन बंद, कलेक्टर-जिला पंचायत CEO बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 6:44 PM IST
बीजापुर: जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है. नदी-नाले उफान पर हैं और कई जगह जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बारिगोड़ा रोड की पुलिया पर आवाजाही रोक दी है और लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की है.
तेज बहाव से रहें दूर
इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई पुल-पुलियों पर आवागमन प्रभावित हुआ है. प्रशासन ने लोगों को जलभराव वाले रास्तों और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है. अधिकारियों ने कहा है कि पुल-पुलियों के ऊपर पानी होने की स्थिति में रास्ता पार करना जानलेवा हो सकता है.
ट्रक चालकों को भी रोका जा रहा
महाराष्ट्र सीमा से लगे सोमनाथ और पेनलाया क्षेत्र में भी जलस्तर बढ़ने के कारण ट्रक चालकों को सुरक्षित स्थानों पर वाहन खड़े करने के निर्देश दिए गए हैं. संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत शिविर पहले से तैयार कर लिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके. प्रशासन संवेदनशील गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क कर रहा है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें.
कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ पहुंचे चंदनगिरी
लगातार बारिश के बीच कलेक्टर विश्वदीप और जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे ने बाढ़ प्रभावित चंदनगिरी गांव का दौरा किया. दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और राहत व्यवस्था का जायजा लिया. अधिकारियों ने संबंधित विभागों को प्रभावित लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए.
स्वास्थ्य टीम ने लगाया जांच शिविर
बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शाला गुल्लापेंटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच शिविर लगाया. यहां बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं.
प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील
जिला प्रशासन ने कहा है कि लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए राहत एवं बचाव दल पूरी तरह तैयार हैं. लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों में नहीं जाने, अनावश्यक यात्रा से बचने और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से तुरंत संपर्क करने की अपील की गई है.