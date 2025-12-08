ETV Bharat / state

बीजापुर के जंगलों में जवानों पर मधुमक्खियों का हमला, कैंप में दिया गया इलाज

ऊबड़-खाबड़ इलाका, जंगली जानवर, मौसम और अब मधुमक्खियों जैसे प्राकृतिक खतरे हर पल जवानों की परीक्षा ले रहे हैं.

जवानों पर मधुमक्खियों का हमला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 8, 2025 at 3:17 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 4:15 PM IST

बीजापुर: नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर के घने जंगलों में जवान रोज़ नई चुनौतियों का सामना करते हैं. इसी बीच एक नई समस्या मधुमक्खियों के हमले के रूप में आई. हमला इतना तेज था कि जवानों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और पूरी टीम मधुमक्खियों से घिर गई.

KGF ब्लैक फॉरेस्ट इलाके में अचानक हमला: सुरक्षा बलों की एक बड़ी टीम एंटी-नक्सल सर्चिंग पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी की तरफ निकली थी. इसे KGF ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा जाता है. हाल ही में ये इलाका काफी चर्चा में था. जब जवान घने जंगल और झाड़ियों के बीच आगे बढ़ रहे थे, तभी पेड़ों पर बने प्राकृतिक छत्तों से मधुमक्खियों का झुंड उन पर टूट पड़ा.

Bijapur bee attack
बीजापुर के जंगलों में जवानों पर मधुमक्खियों का हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जवानों को भागकर बचानी पड़ी जान: सूत्रों के अनुसार, लगभग पूरे दल को मधुमक्खियों से बचने के लिए काफी दूर तक दौड़ना पड़ा. कई जवानों को चेहरे, गर्दन और हाथों पर कई डंक लगे, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी.

कमांडरों ने तुरंत जवानों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर प्राथमिक इलाज दिया और फिर कैंप में मेडिकल टीम ने इलाज किया. सभी जवान खतरे से बाहर हैं, लेकिन कुछ को गंभीर डंक की वजह से निगरानी में रखा गया है.

इस इलाके में पहले भी हो चुका है ऐसा हमला: इस क्षेत्र में पहले भी मधुमक्खियों के हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. जंगल के अंदर बड़े-बड़े छत्ते बने रहते हैं और हल्की सी आवाज़, कंपन या अचानक मूवमेंट पर मधुमक्खियां हमला कर देती हैं. हथियार, वायरलेस सेट और तेज मूवमेंट के कारण ऐसे हमले का खतरा बढ़ जाता है.

परिवार में चिंता: घटना की तस्वीर भी सामने आई है. इससे लोगों और जवानों के परिवारों में चिंता बढ़ गई है. कई लोग जंगलों में जवानों के कठिन जीवन और जोखिम को समझते हुए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.

प्राकृतिक खतरे भी उतने ही खतरनाक: सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह घटना बताती है कि जंगलों में ऑपरेशन सिर्फ नक्सलियों से लड़ाई नहीं है, बल्कि प्रकृति की चुनौतियां भी उतनी ही खतरनाक हैं.

Last Updated : December 8, 2025 at 4:15 PM IST

