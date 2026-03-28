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बीजापुर में 2 ग्रामीण युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट, 24 घंटे के अंदर 8 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

वंगापल्ली मारपीट मामले में पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )