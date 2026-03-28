बीजापुर में 2 ग्रामीण युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट, 24 घंटे के अंदर 8 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
वंगापल्ली मारपीट मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 28, 2026 at 3:16 PM IST
बीजापुर: जिले के ग्राम वंगापल्ली में कुछ ग्रामीण युवकों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. इस घटना से इलाके में हलचल मच गई. हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है. मामला मद्देड़ थाना क्षेत्र का है.
शिकायत कैसे दर्ज हुई?
26 मार्च 2026 को दम्पाया निवासी सुनील लम्बाड़ी ने थाने में शिकायत दी. उन्होंने बताया कि गांव के करीब 20-25 लोगों ने विकास कावटी और संतोष कावटी के साथ लाठी-डंडों और हाथ-मुक्कों से मारपीट की. मारपीट में दोनों युवकों को चोटें आईं, जिसके बाद मामला गंभीर माना गया.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई. टीम ने तेजी से काम करते हुए आरोपियों की पहचान कर दबिश दी और 24 घंटे के अंदर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
बाकी आरोपियों की तलाश
गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को 27 मार्च 2026 को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया. घटना में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश के लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
पुलिस की अपील
पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. साथ ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और ग्राम प्रमुखों के साथ बैठक आयोजित कर लोगों को जागरूक करें, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे.