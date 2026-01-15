बस्तर पंडुम 2026: लोककला, नृत्य और पारंपरिक वेश-भूषा ने मोहा मन, बीजापुर जिले के चारों ब्लॉकों में आयोजन
बस्तर संभाग की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को संजोने और संवारने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 15, 2026 at 7:40 PM IST
बीजापुर. आदिवासी लोक-संस्कृति, परंपरा और विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित “बस्तर पंडुम 2026” का शुभारंभ पूरे उत्साह के साथ हो चुका है. इसी क्रम में बीजापुर जिले के बीजापुर, भोपालपटनम और भैरमगढ़ विकासखंडों में ब्लॉक स्तरीय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. वहीं उसूर विकासखंड में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.
10 जनवरी से 6 फरवरी तक महोत्सव: संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आयोजित यह लोक-संस्कृति महोत्सव 10 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक जनपद, जिला और संभाग स्तर पर प्रतियोगात्मक स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य बस्तर की पारंपरिक लोककला को संरक्षण और मंच प्रदान करना है.
लोककला, नृत्य और पारंपरिक वेश-भूषा ने मोहा मन: महोत्सव के माध्यम से बस्तर अंचल की लोककला, नृत्य, गीत-संगीत, पारंपरिक वेश-भूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, बोली-भाषा और जनजातीय जीवन-पद्धति को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है. बीजापुर जिले के चारों विकासखंडों में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोक कलाकारों, कला दलों और ग्रामीण प्रतिभाओं ने भाग लिया. पारंपरिक नृत्य, लोकगीतों की प्रस्तुति और वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण उत्सवमय हो गया.
12 विधाओं में होंगी प्रतियोगिताएं: “बस्तर पंडुम 2026” के अंतर्गत बस्तर संभाग के 7 जिलों की 1885 ग्राम पंचायतों से जुड़े 32 जनपद मुख्यालयों में 12 विधाओं पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं. जनपद स्तर पर चयनित विजेता दलों को जिला और संभाग स्तर पर अपनी कला प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा. प्रत्येक स्तर पर कलाकारों को प्रोत्साहन राशि, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा.
केवल मूल निवासी जनजातीय कलाकारों को अवसर: राज्य शासन के निर्देश पर इस महोत्सव में केवल बस्तर संभाग के वास्तविक मूल निवासी जनजातीय कलाकारों को ही भाग लेने की अनुमति दी गई है, जिससे बस्तर की लोक-संस्कृति की मौलिक पहचान बनी रहे. वरिष्ठ कलाकारों के साथ-साथ नवोदित प्रतिभाओं को मंच देकर नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है.
बस्तर की आत्मा को जीवंत रखने का सशक्त माध्यम: बीजापुर जिले में ब्लॉक स्तरीय सफल आयोजन से यह स्पष्ट है कि “बस्तर पंडुम 2026” केवल एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि बस्तर की आत्मा, परंपरा और लोक-जीवन को जीवंत रखने का सशक्त माध्यम है. आने वाले दिनों में जिला और संभाग स्तर पर होने वाले आयोजन बस्तर की लोक-संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे.
कार्यक्रम स्थलों पर ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों और संस्कृति प्रेमियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही. जनसहभागिता के कारण यह आयोजन एक जनउत्सव के रूप में नजर आया.