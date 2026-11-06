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बीजापुर में नक्सलियों का भारी विस्फोटक बरामद, जमीन के नीचे मिला 955 डेटोनेटर, एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता

बीजापुर में नक्सल डंप बरामद ( ETV BHARAT )

बीजापुर: 31 मार्च 2026 को बस्तर से नक्सलवाद का नाश हो गया. उसके बाद से लगातार बस्तर के जिलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सर्चिंग अभियान जारी है. इसी क्रम में 6 नवंबर 2026 को सुरक्षाबलों ने सर्चिंग में बड़ी सफलता हासिल की है. थाना उसूर क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया माओवादियों का विस्फोटक एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का डंप बरामद किया है. इस कार्रवाई में जिला बल और 204 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम को महत्वपूर्ण सफलता मिली है. जंगल में जमीन के निचे छिपा कर रखे गये डंप से 455 इलेक्ट्रिक एवं 500 नग नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद किया गया है.

पुजारी कांकेर में चला सर्च ऑपरेशन, फोर्स को मिली सफलता बीजापुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 204 कोबरा बटालियन की आसूचना शाखा से इनपुट मिला था. इस इनपुट पर जवानों ने उसूर क्षेत्र के पुजारीकांकेर में ज्वाइंट सर्चिंग ऑपरेशन चलाया. अभियान के दौरान पुजारीकांकेर के दक्षिण-पूर्व दिशा में जंगल के भीतर जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया संदिग्ध डंप मिला. तलाशी के दौरान 01 नग रिले कंट्रोल सर्किट बोर्ड, 01 नग स्नैप हुक एवं नक्सल साहित्य भी सुरक्षा बलों के हाथ लगा है. बरामद सामग्री को थाना उसूर पुलिस द्वारा विधिवत जब्त कर लिया गया है तथा मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.