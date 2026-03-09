ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ बीजापुर से यूपीएससी का सफर, भैरमगढ़ के अंकित सकनी ने रचा इतिहास, सीएम साय ने दी बधाई

सीमित संसाधनों और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हुए अंकित ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से यह सिद्ध कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने परिस्थितियां कभी बाधा नहीं बनती.अंकित की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात की है. सीएम साय ने अंकित सकनी को उनकी सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी है. इसके अलावा सीएम साय ने उनके माता-पिता से बातचीत कर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं.

बीजापुर : कभी बम, बारुद और नक्सली वारदात के लिए सुर्खियों में रहने वाला बीजापुर जिला अब अपनी उपलब्धियों के लिए पहचान बना रहा है. नक्सल प्रभावित इस जिले के युवा अब प्रदेश ही नहीं देश के प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं. सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में बीजापुर के भैरमगढ़ के एक छोटे से गांव के युवा अंकित सकनी ने सफलता हासिल की है. उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 816वीं रैंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे बस्तर संभाग और प्रदेश का नाम रोशन किया है.

बीजापुर जैसे दूरस्थ और आदिवासी अंचल के छोटे से गांव गुदमा से निकलकर यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करना अत्यंत प्रेरणादायी है.अंकित की सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए एक मिसाल है. यह दिखाती है कि कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अंकित सकनी को दी बधाई (ETV BHARAT)

अंकित सकनी का सम्मान समारोह (ETV BHARAT)

अंकित सकनी को किया गया सम्मानित

आदिवासी बेल्ट से निकलकर यूपीएससी में सफलता अर्जित करने वाले अंकित सकनी को बीजापुर में सम्मानित किया गया. उनके सम्मान में बीजापुर के केंद्रीय पुस्तकालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. इस सम्मान समारोह में कलेक्टर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे मौजूद रहे. सभी ने अंकित सकनी का सम्मान किया. कलेक्टर, एसपी और सीईओ सभी ने अंकित के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

बीजापुर में अंकित सकनी का सम्मान (ETV BHARAT)

अंकित की सफलता बीजापुर जिले के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. अंकित की मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने उन्हें यह मुकाम दिलाया है-संबित मिश्रा, कलेक्टर, बीजापुर

अंकित ने युवाओं को यूपीएससी के दिए टिप्स

इस अवसर पर अंकित सकनी ने युवाओं को यूपीएससी परीक्षा की पढ़ाई के लिए कई टिप्स दिए. अंकित ने बताया कि उन्होंने जवाहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बेमेतरा के अलायंस स्कूल में की. इसके बाद उन्होंने भिलाई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने यह भी बताया कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर उन्हें युवा कैरियर योजना के तहत एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई, जिससे उनकी तैयारी को और मजबूती मिली.

अगर विद्यार्थी सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो सफलता अवश्य मिलती है. मैं सभी युवाओं को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ने की सलाह देता हूं- अंकित सकनी, यूपीएससी रैंक होल्डर

इस सम्मान कार्यक्रम में अंकित सकनी के परिजन भी मौजूद रहे. अंकित सकनी की माता जी जमुना सकनी और पिता सकनी चंद्रैया ने जिला प्रशासन के सम्मान समारोह के लिए आभार व्यक्त किया. नक्सलगढ़ बीजापुर के युवा अंकित सकनी की यूपीएससी में सफलता ने पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है. अंकित ने अपनी कामयाबी से यह साबित कर दिया है कि लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है.