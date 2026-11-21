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माओवाद के खात्मे के बाद नेशनल पार्क क्षेत्र में विकास की नई दस्तक, पील्लूर में जिले के 24वें थाने का शुभारंभ

पील्लूर बीजापुर में पुलिस थाना ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बीजापुर: कभी माओवाद के प्रभाव के चलते दुर्गम और पहुंचविहीन रहे नेशनल पार्क क्षेत्र के ग्राम पील्लूर में नए पुलिस थाना का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर बद्रीनारायण मीणा ने जिले के 24वें थाने की शुरुआत की.

पील्लूर थाना खुलने से 15 गांव के लोगों को मिलेगी बड़ी मदद पील्लूर में नए थाना की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र में शासन-प्रशासन की पहुंच मजबूत करना, ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सुगम न्याय उपलब्ध कराना है. थाना पील्लूर के अंतर्गत कुल 15 गांवों को शामिल किया गया है. वहीं उप निरीक्षक हनीफ खान को थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. थाना खुलने से अब क्षेत्र के ग्रामीणों को अपनी शिकायत दर्ज कराने और पुलिस संबंधी कार्यों के लिए दूरस्थ थानों तक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी. स्थानीय स्तर पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ने से कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीणों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा. साथ ही शासन की योजनाओं और विकास कार्यों को दुर्गम गांवों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी.