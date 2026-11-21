माओवाद के खात्मे के बाद नेशनल पार्क क्षेत्र में विकास की नई दस्तक, पील्लूर में जिले के 24वें थाने का शुभारंभ
नेशनल पार्क क्षेत्र में माओवाद के खात्मे के बाद अब विकास और सुरक्षा की नई शुरुआत हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 7:15 AM IST
बीजापुर: कभी माओवाद के प्रभाव के चलते दुर्गम और पहुंचविहीन रहे नेशनल पार्क क्षेत्र के ग्राम पील्लूर में नए पुलिस थाना का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर बद्रीनारायण मीणा ने जिले के 24वें थाने की शुरुआत की.
पील्लूर थाना खुलने से 15 गांव के लोगों को मिलेगी बड़ी मदद
पील्लूर में नए थाना की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र में शासन-प्रशासन की पहुंच मजबूत करना, ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सुगम न्याय उपलब्ध कराना है. थाना पील्लूर के अंतर्गत कुल 15 गांवों को शामिल किया गया है. वहीं उप निरीक्षक हनीफ खान को थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. थाना खुलने से अब क्षेत्र के ग्रामीणों को अपनी शिकायत दर्ज कराने और पुलिस संबंधी कार्यों के लिए दूरस्थ थानों तक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी. स्थानीय स्तर पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ने से कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीणों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा. साथ ही शासन की योजनाओं और विकास कार्यों को दुर्गम गांवों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी.
नक्सलवाद खात्मे के बाद अब विकास
नेशनल पार्क क्षेत्र में नवीन थाना की शुरुआत को क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. माओवाद के प्रभाव से मुक्त होते क्षेत्र में अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विस्तार होने से ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने का रास्ता भी मजबूत होगा.
शुभारंभ कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य तिमेड कविता कुड़ेम, जनपद पंचायत अध्यक्ष भोपालपटनम सरिता कोरसा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गणपत नीलम, जनपद सदस्य दिनेश मड़े, सरपंच बड़े काकलेर सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज बद्रीनारायण मीणा, उप महानिरीक्षक केरिपु बी.एस. नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर उमेश प्रसाद गुप्ता, कमांडेंट 214वीं वाहिनी केरिपु मनीश शर्मा, कमांडेंट 22वीं वाहिनी केरिपु रणदीप सिंह, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर सुदेश सुरवाड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र कुमार मीणा, एसडीओपी भोपालपटनम सिद्धार्थ चौहान एवं एसडीओपी फरसेगढ़ अमन लखीसरानी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे.
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