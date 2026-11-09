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गोवर्धन पूजा पर बारूद का खेल: बिजयनगर में अंगारों की होली, युवाओं ने एक-दूसरे पर फेंके जलते पटाखे

युवाओं ने एक-दूसरे पर जलते पटाखे फेंके ( ETV Bharat Beawar )

बिजयनगर: ब्यावर जिले के बिजयनगर शहर में दीपावली के अगले दिन सोमवार को गोवर्धन पूजा के पर्व पर 'अंगारों की होली' खेली गई. इस दौरान शहर के मुख्य बाजारों और तंग गलियों में अलग-अलग गुटों में बंटे युवाओं के बीच आमने-सामने से जलते हुए पटाखे छोड़ने का कॉम्पिटिशन देखने को मिला. वर्षों पुरानी इस परंपरा के नाम पर शहर के स्थानक गली, बापू बाजार, शीतला माता गली, सब्जी मंडी और श्री बाजार सहित कई प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में युवाओं की टोलियां एक-दूसरे पर पटाखे बरसाती नजर आईं.

स्थानीय प्रबुद्धजनों ने जतायी चिंता: इस आयोजन को लेकर पूर्व भाजपा मंडल बिजयनगर के संजय बड़ोला ने बताया कि लोग वर्षों से गोवर्धन पर्व के अवसर पर जलते पटाखों को एक-दूसरे पर फेंक कर आग और अंगारों की इस खतरनाक परंपरा को निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक-दूसरे के ऊपर पटाखे फेंकने वाले इस खतरनाक खेल को खेल की तरह ही खेला जाना चाहिए, न कि किसी को विशेष नुकसान पहुंचाकर इसका मजा लिया जाए. वहीं, जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष विकास चौराड़िया ने इस पर असहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की गलत परंपरा को नहीं निभाना चाहिए. इससे कई लोगों को नुकसान होता है और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करते हुए इसे हर हाल में रोकना चाहिए.