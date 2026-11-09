गोवर्धन पूजा पर बारूद का खेल: बिजयनगर में अंगारों की होली, युवाओं ने एक-दूसरे पर फेंके जलते पटाखे
पुलिस प्रशासन की भारी सख्ती के बावजूद, युवाओं ने एक-दूसरे पर जलते पटाखे फेंककर खतरनाक 'अंगारों की होली' खेली.
Published : November 9, 2026 at 8:35 PM IST
बिजयनगर: ब्यावर जिले के बिजयनगर शहर में दीपावली के अगले दिन सोमवार को गोवर्धन पूजा के पर्व पर 'अंगारों की होली' खेली गई. इस दौरान शहर के मुख्य बाजारों और तंग गलियों में अलग-अलग गुटों में बंटे युवाओं के बीच आमने-सामने से जलते हुए पटाखे छोड़ने का कॉम्पिटिशन देखने को मिला. वर्षों पुरानी इस परंपरा के नाम पर शहर के स्थानक गली, बापू बाजार, शीतला माता गली, सब्जी मंडी और श्री बाजार सहित कई प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में युवाओं की टोलियां एक-दूसरे पर पटाखे बरसाती नजर आईं.
स्थानीय प्रबुद्धजनों ने जतायी चिंता: इस आयोजन को लेकर पूर्व भाजपा मंडल बिजयनगर के संजय बड़ोला ने बताया कि लोग वर्षों से गोवर्धन पर्व के अवसर पर जलते पटाखों को एक-दूसरे पर फेंक कर आग और अंगारों की इस खतरनाक परंपरा को निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक-दूसरे के ऊपर पटाखे फेंकने वाले इस खतरनाक खेल को खेल की तरह ही खेला जाना चाहिए, न कि किसी को विशेष नुकसान पहुंचाकर इसका मजा लिया जाए. वहीं, जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष विकास चौराड़िया ने इस पर असहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की गलत परंपरा को नहीं निभाना चाहिए. इससे कई लोगों को नुकसान होता है और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करते हुए इसे हर हाल में रोकना चाहिए.
कई लोग हो चुके हैं घायल: स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस खेल के दौरान पूर्व में कई बार महिला-पुरुषों और बच्चों के झुलसने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. आमने-सामने से दागे जाने वाले पटाखों के कारण बाजारों में दुकानों और मकानों में आग लगने की आशंका भी बनी रहती है. हालांकि, पूर्व में कोरोना काल और प्रशासनिक सख्ती के चलते लगातार तीन साल तक शहर में इस आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी.
भारी मुस्तैदी और बैरिकेडिंग रही बेअसर: इस वर्ष गोवर्धन पूजा पर होने वाले इस खतरनाक खेल को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारियां की थीं. शहर के मुख्य बाजारों और संवेदनशील गलियों में प्रवेश द्वारों पर मजबूत बैरिकेड्स लगाए गए थे. थानाधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस की गाड़ियां और अतिरिक्त जाब्ता लगातार पूरे शहर में मुस्तैद रहा. प्रशासन द्वारा हुड़दंगियों को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग विशेष टीमें भी गठित की गई थीं. हालांकि, इन तमाम प्रशासनिक सुरक्षा इंतजामों और पुलिस की भारी मुस्तैदी के बावजूद, कई युवाओं ने गलियों में घुसकर एक-दूसरे पर पटाखे फेंके और इस परंपरा को जारी रखा.
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