पार्किंग विवाद के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बिजयनगर बंद, सभी आरोपी चिन्हित
पार्किंग विवाद के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चार बत्ती चौराहे पर प्रदर्शन किया गया.
Published : August 6, 2026 at 3:51 PM IST
बिजयनगर: गत 2 अगस्त को देर रात गुरु पन्ना टावर, जामोला फैक्ट्री के पास हुए पार्किंग विवाद को लेकर गुरुवार को स्वैच्छिक बंद रखा गया. इस दौरान व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे. इसे आमजन का भी समर्थन मिला.
गुरुवार को बंद का असर बाजारों में देखने को मिला. सर्वसमाज और व्यापारिक संगठनों द्वारा बुलाए गए इस स्वैच्छिक बंद को व्यापारियों और आम जनता का व्यापक समर्थन मिला. बिजयनगर शहर के सभी मुख्य बाजार पूरी तरह बंद रहे. कृषि मंडी सहित शहर के छोटे–बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रखे गए. लोगों ने शहर के चार बत्ती चौराहे पर धरना–प्रदर्शन किया.
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ये है मामला: बीती 2 अगस्त रविवार की देर रात गुरु पन्ना टावर, जामोला फैक्ट्री के पास गाड़ी खड़ी करने की बात पर पार्किंग विवाद हो गया था. कुछ लोगों ने पूर्व पालिकाध्यक्ष सचिन सांखला के परिजन, उनके बड़े भाई संदीप सांखला, बेटे और उनकी पत्नी ममता सांखला के साथ मारपीट की थी. मारपीट के बाद ममता सांखला की रिपोर्ट पर बिजयनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू की. घटना CCTV में कैद हो गई.
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इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया. इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्यावर एसपी रतनसिंह और क्षेत्रीय विधायक वीरेन्द्रसिंह कानावत बिजयनगर पहुंचे. उन्होंने नगरपालिका परिसर में लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में नागरिकों ने घटना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. एसपी रतनसिंह ने नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले के सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है. उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जायेगा.