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बिहार पुलिस के चौकीदार की मौत, सड़क किनारे इस हालात में मिली लाश

बिहार पुलिस के चौकीदार का सड़क किनारे मिला शव ( ETV Bharat )

पटना: बिहटा थाना क्षेत्र के चौकीदार का शव बिहटा सिकंदरपुर कटेसर मार्ग में आज सुबह सड़क किनारे मिला है. घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की पहचान नागेंद्र पासवान निवासी कटेसर गांव के रूप में हुई है.

कटेसर जमुनापुर बांध के पास अचेत अवस्था में मिला चौकीदार