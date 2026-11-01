बिहार पुलिस के चौकीदार की मौत, सड़क किनारे इस हालात में मिली लाश
Patna Police Watchman Dies: बिहटा थाना के चौकीदार की मौत हो गई है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. रिपोर्ट -निशांत कुमार
Published : November 1, 2026 at 10:52 AM IST
पटना: बिहटा थाना क्षेत्र के चौकीदार का शव बिहटा सिकंदरपुर कटेसर मार्ग में आज सुबह सड़क किनारे मिला है. घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की पहचान नागेंद्र पासवान निवासी कटेसर गांव के रूप में हुई है.
कटेसर जमुनापुर बांध के पास अचेत अवस्था में मिला चौकीदार
मिली जानकारी के अनुसार मृतक चौकीदार नागेंद्र पासवान प्रतिदिन बिहटा थाना से देर रात्रि अपने बाइक से घर कटेसर गांव जाया करता था. बीते शनिवार की रात में भी वह अपनी बाइक के जरिए थाना से घर के लिए निकाला था, लेकिन देर रात कटेसर जमुनापुर बांध के पास सड़क किनारे वह अचेत अवस्था में मिला.
अस्पताल में तोड़ा दम
अचेत अवस्था में मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने बिहटा स्थित ESIC अस्पताल में नागेंद्र पासवान (मृतक) को उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत्य घोषित कर दिया. सड़क किनारे नागेंद्र पासवान (मृतक) की बाइक भी क्षतिग्रस्त मिली.
भाई और पत्नी ने जताई हत्या की आशंका
वहीं, मृतक के छोटे भाई अमरजीत कुमार और पत्नी सुधा देवी ने हत्या की आशंका जताई हैं. चौकीदार नागेंद्र पासवान (मृतक) अपने पीछे दो बेटी और एक बेटे को छोड़ गए हैं. मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है.
स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिली कि जमुनापुर गांव के पास सड़क किनारे चौकीदार नागेंद्र पासवान अचेत अवस्था में पड़ा था, जिसे लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. अमित कुमार, बिहटा थाना प्रभारी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी पुष्टि
बिहटा थाना प्रभारी अमित कुमार ने आगे बताया कि घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा की हत्या है या सड़क हादसा. फिलहाल घटना को लेकर चौकीदार नागेंद्र पासवान (मृतक) के परिजनों से पूछताछ की जा रही है.
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