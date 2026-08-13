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छोटे शहर की बड़ी उड़ान! मिलिए मोतिहारी की अलीशा राज से, जिन्होंने PCB मोटर टेक्नोलॉजी में रचा नया कीर्तिमान

अलीशा राज पीसीबी मोटर जैसी भविष्य की तकनीक (Future Tech) को नई दिशा दे रही हैं. संवाददाता संजीव उपाध्याय की ये स्पेशल रिपोर्ट

अलीशा राज ने PCB मोटर टेक्नोलॉजी में रचा इतिहास
अलीशा राज ने PCB मोटर टेक्नोलॉजी में रचा इतिहास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 5:26 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों और इरादे पक्के, तो छोटे शहरों की सीमाएं भी आपको बड़ी उड़ान भरने से नहीं रोक सकतीं. इस बात को सच कर दिखाया है बिहार के मोतिहारी जिले की रहने वाली युवा उद्यमी अलीशा राज ने. PCB (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) मोटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की पहली स्टार्टअप कंपनी का सफल संचालन करने वाली अलीशा को इस वर्ष 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण मिला है.

मोतिहारी की गलियों से लेकर करोड़ों की टेक कंपनी खड़ी करने तक का उनका यह सफर देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है. इस खास उपलब्धि और उनके पूरे संघर्ष पर ईटीवी भारत ने अलीशा राज से विशेष बातचीत की. अलीशा राज मूल रूप से बिहार के मोतिहारी की रहने वाली हैं. अपनी मां से प्रेरणा लेकर और कठिन अड़चनों को पार करते हुए उन्होंने ग्रेटर नोएडा में अपने बिजनेस पार्टनर विभूति सिंह राजपूत के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया.

अलीशा राज ने PCB मोटर इनोवेशन में हासिल की ऐतिहासिक कामयाबी, जानिए क्या कहा ? (ETV Bharat)

अलीशा के मुताबिक, PCB मोटर टेक्नोलॉजी बेहद यूनिक और इनोवेटिव है. भारत में उनकी कंपनी पहली ऐसी कंपनी है जो इस खास तकनीक पर काम कर रही है. इसी इनोवेटिव सोच और कड़ी मेहनत का परिणाम है कि उन्हें राष्ट्रपति भवन से स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है.

सिर्फ 2 लाख रुपए से शुरू हुआ सफर, आज करोड़ों की वैल्यूएशन

अलीशा राज ने अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों के संघर्ष को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने महज 2 लाख रुपये की लागत और सिर्फ 2 लोगों की एक छोटी सी टीम के साथ इस स्टार्टअप की नींव रखी थी. शुरुआत में कई चुनौतियां आईं, लेकिन तकनीक के प्रति उनके जुनून और कड़ी मेहनत ने पासा पलट दिया. आज उनकी कंपनी न केवल करोड़ों रुपये की वैल्यूएशन को पार कर चुकी है, बल्कि देश की कई जानी-मानी दिग्गज और बड़ी कंपनियां भी उनके साथ कमर्शियल पार्टनरशिप (साझेदारी) में काम कर रही हैं.

PCB मोटर टेक्नोलॉजी कैसे करती है काम ?
PCB मोटर टेक्नोलॉजी कैसे करती है काम ? (ETV Bharat)

PCB मोटर टेक्नोलॉजी होता क्या है ?

पंखों में लगने वाली "पीसीबी मोटर" असल में BLDC (Brushless Direct Current) मोटर होती है, जिसे चलाने के लिए PCB (Printed Circuit Board) इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का इस्तेमाल किया जाता है. ​साधारण पंखों में केवल तांबे की वाइंडिंग (Capacitor मोटर) होती है, जबकि स्मार्ट और एनर्जी-एफिशिएंट पंखों में एक PCB बोर्ड लगा होता है जो मोटर की स्पीड, पावर सप्लाई और रिमोट कंट्रोल फीचर्स को मैनेज करता है.

PCB मोटर टेक्नोलॉजी के मुख्य फायदे
PCB मोटर टेक्नोलॉजी के मुख्य फायदे (ETV Bharat)

PCB मोटर टेक्नोलॉजी कैसे करती है काम ?

  • ​AC से DC में बदलाव: घर की सामान्य 220V AC बिजली PCB बोर्ड में लगे रेक्टिफायर से होकर DC (Direct Current) में बदलती है.
  • इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग: PCB पर लगा माइक्रोकंट्रोलर मोटर के मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल करता है (इसमें पारंपरिक कार्बन ब्रश नहीं होते).
  • ​ऊर्जा की बचत: चुंबक (Permanent Magnets) और PCB के सटीक कंट्रोल की वजह से मोटर में बिजली का नुकसान कम से कम होता है.

PCB मोटर टेक्नोलॉजी के मुख्य फायदे

  • कम बिजली खपत: यह साधारण पंखों (70-75W) की तुलना में केवल 28-35 वाट बिजली खर्च करती है (लगभग 60-65% बचत).
  • ​स्मार्ट फीचर्स: PCB होने के कारण इन पंखों को रिमोट, टाइमर, स्पीड मोड और यहाँ तक कि मोबाइल ऐप या वॉयस असिस्टेंट से कंट्रोल किया जा सकता है.
  • इन्वर्टर पर ज्यादा बैकअप: कम वाट लेने के कारण यह इन्वर्टर की बैटरी पर साधारण पंखे से 3 गुना ज्यादा समय तक चलती है.
  • कम शोर और लंबी उम्र: ब्रश न होने के कारण घर्षण (friction) कम होता है, जिससे मोटर गर्म नहीं होती और लंबे समय तक चलती है.

पूरी विज़न 'मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया' पर आधारित

अलीशा राज का विज़न पूरी तरह से 'मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया' पर आधारित है. उनका उद्देश्य बाहर से स्पेयर पार्ट्स या पार्ट्स इम्पोर्ट करके केवल असेंबल करना नहीं, बल्कि छोटे से छोटे पार्ट्स को भारत में बनाकर विदेशों में एक्सपोर्ट करना है. भले ही उनका कामकाज NCR (ग्रेटर नोएडा) से चल रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी का पंजीकरण बिहार में ही कराया है, ताकि अपनी जन्मभूमि और बिहार के विकास में योगदान दे सकें. अलीशा राज कहती हैं, ''अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रयास और मेहनत जारी रखिए, मुश्किलें आएंगी, लेकिन काम करते रहने से सफलता जरूर मिलेगी.''

अलीशा राज का सफर
अलीशा राज का सफर (ETV Bharat)

देश के हर युवा के लिए प्रेरणा श्रोत

बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर, केवल अपने विज़न और इनोवेशन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पहचान बनाना वाकई देश के हर युवा के लिए प्रेरणादायक है. अलीशा राज की यह सफलता साबित करती है कि भारतीय प्रतिभाएं वैश्विक स्तर की तकनीक विकसित करने में पूरी तरह सक्षम हैं. अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी होंगी कि अलीशा अपनी इस अनूठी PCB मोटर टेक्नोलॉजी और 'मेक इन इंडिया' के विज़न को सफलता की किस नई और ऐतिहासिक ऊँचाई तक ले जाती हैं.

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