ETV Bharat / state

बिहारपुर तहसीलदार ने मारी एसयूवी को टक्कर, विरोध करने पर धमकाने का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

बिहारपुर तहसीलदार ने मारी एसयूवी को टक्कर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर : सूरजपुर जिले के बिहारपुर थाना क्षेत्र में तहसीलदार से जुड़े एक सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला. बिहारपुर थाना के सामने उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब बिहारपुर के तहसीलदार की कार ने सड़क किनारे खड़ी एक एसयूवी वाहन को टक्कर मार दी.हादसे में एसयूवी क्षतिग्रस्त हो गई.घटना के बाद वाहन मालिक और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.





तहसीलदार पर टक्कर के बाद अभद्रता का आरोप

क्षतिग्रस्त एसयूवी के मालिक गोरखनाथ पाठक ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तहसीलदार की कार ने उसे टक्कर मार दी.उनका यह भी आरोप है कि जब उन्होंने घटना का विरोध किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण बिहारपुर थाना पहुंचे और थाना परिसर के सामने धरने पर बैठ गए.