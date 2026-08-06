बिहारपुर तहसीलदार ने मारी एसयूवी को टक्कर, विरोध करने पर धमकाने का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
बिहारपुर तहसीलदार पर कार से टक्कर मारने के बाद विवाद करने का आरोप है.इसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 11:51 AM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले के बिहारपुर थाना क्षेत्र में तहसीलदार से जुड़े एक सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला. बिहारपुर थाना के सामने उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब बिहारपुर के तहसीलदार की कार ने सड़क किनारे खड़ी एक एसयूवी वाहन को टक्कर मार दी.हादसे में एसयूवी क्षतिग्रस्त हो गई.घटना के बाद वाहन मालिक और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
तहसीलदार पर टक्कर के बाद अभद्रता का आरोप
क्षतिग्रस्त एसयूवी के मालिक गोरखनाथ पाठक ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तहसीलदार की कार ने उसे टक्कर मार दी.उनका यह भी आरोप है कि जब उन्होंने घटना का विरोध किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण बिहारपुर थाना पहुंचे और थाना परिसर के सामने धरने पर बैठ गए.
सड़क दुर्घटना और शिकायत दोनों की जांच की जा रही है. संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की है- योगेश कुमार देवांगन,ASP
प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने तहसीलदार के खिलाफ निष्पक्ष जांच, मेडिकल परीक्षण कराने तथा उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर शांत कराने का प्रयास किया.काफी देर तक चली बातचीत के बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया.
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