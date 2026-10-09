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बिहारी किरायेदार ने बुजुर्ग मालिक को बनाया निशाना,लाखों का लगाया चूना, जानिए कैसे

पिथौरागढ़: पहाड़ों में लोग एकदम किस पर भी विश्वास कर लेते हैं लेकिन कभी ये विश्वास बहुत बड़ा घातक होता है. थल थाना क्षेत्र में जिस किरायेदार पर भरोसा कर बुजुर्ग मकान मालिक अपना मोबाइल और फोन पे पिन तक दे देते थे, उसी ने उनके बैंक खाते में सेंध लगा दी.

आरोप है कि किरायेदार ने करीब डेढ़ महीने में 26 अलग-अलग ट्रांजेक्शन कर बुजुर्ग के खाते से 1,36,588 रुपये अपने परिचितों और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिए. बैंक स्टेटमेंट और तकनीकी जांच के आधार पर थल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और ठगी की रकम में से 7 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

पुलिस के अनुसार, कोटगाड़ी निवासी 65 वर्षीय गोविन्द बल्लभ जोशी ने 7 अक्टूबर को थल थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया उनके खाते से UPI/PhonePe के माध्यम से 26 अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 1,36,588 रुपये निकाल लिए गए हैं. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (4) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. थानाध्यक्ष गणेश भट्ट के नेतृत्व में हुई जांच के दौरान बैंक स्टेटमेंट और तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि ठगी की रकम शुभम राय, किरन देवी, प्रिया कुमारी और गीता देवी के खातों में भेजी गई.

जांच की कड़ी बुजुर्ग के मकान में पिछले छह महीने से किराये पर रह रहे मजदूर तक पहुंची. पूछताछ में उसने ठगी की बात स्वीकार कर ली. आरोपी रुदल महतो (35) मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला है. कोटगाड़ी में किराये पर रहकर टाइल लगाने का काम करता था. बुजुर्ग मकान मालिक से उसकी नजदीकी हो गई थी. वह बाजार से सामान मंगाने के लिए अक्सर आरोपी को अपना मोबाइल फोन देता था. फोन पे पिन व मोबाइल का पासवर्ड भी बता देता था. आरोपी ने PIN याद कर लिया. इसी का दुरुपयोग कर रकम ट्रांसफर करनी शुरू कर दी.

आरोपी ने 20 अगस्त से छह अक्टूबर 2026 के बीच बुजुर्ग के मोबाइल से अलग-अलग खातों में कुल 1,36,588 रुपये ट्रांसफर किए. इसमें से 67 हजार रुपये अपनी पत्नी किरन देवी के खाते में भेजे, जबकि 48 हजार रुपये कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किए। शेष रकम के लेन-देन की जानकारी भी जांच के दायरे में है. थल पुलिस ने आरोपी की निशानदेही और तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन तथा 7 हजार रुपये नकद बरामद किए.