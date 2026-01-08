ETV Bharat / state

दो बच्चों की मां से मिलने आए शख्स को पति ने दबोचा, ग्रामीणों ने पीट-पीटकर किया अधमरा, अस्पताल में तोड़ा दम

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अवैध रिश्तों के शक ने एक युवक की जान ले ली. दो बच्चों की मां से मिलने पहुंचे बिहार के युवक को महिला के पति और ग्रामीणों ने पकड़ लिया. पहले युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और बाद में गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

यह घटना जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार क्षेत्र से सामने आई है. पुलिस के अनुसार, दिल्ली में काम करने वाला 21 वर्षीय दीपक झा चंडीगढ़ से टैक्सी लेकर बंजार पहुंचा था. वह यहां एक विवाहित महिला से मिलने आया था, जिसके दो बच्चे हैं.

पति और ग्रामीणों ने जमकर पीटा

पुलिस के मुताबिक, युवक के आने की जानकारी महिला के पति और ग्रामीणों को लग गई थी. जिसके बाद महिला के पति ने ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक को पहले बाहू क्षेत्र में घेर लिया. यहां युवक के साथ मारपीट की गई. इसके बाद उसे गाड़ागुशैणी ले गए, जहां फिर से उसे बेरहमी से पीटा गया. मारपीट इतनी गंभीर थी कि युवक बुरी तरह से घायल हो गया.