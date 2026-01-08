ETV Bharat / state

दो बच्चों की मां से मिलने आए शख्स को पति ने दबोचा, ग्रामीणों ने पीट-पीटकर किया अधमरा, अस्पताल में तोड़ा दम

यह घटना कुल्लू के बंजार में सामने आई है. युवक दिल्ली में काम करता था और चंडीगढ़ से टैक्सी लेकर महिला से मिलने पहुंचा था.

Bihar youth death Kullu
कुल्लू में शख्स की पीट-पीटकर हत्या (KULLU POLICE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अवैध रिश्तों के शक ने एक युवक की जान ले ली. दो बच्चों की मां से मिलने पहुंचे बिहार के युवक को महिला के पति और ग्रामीणों ने पकड़ लिया. पहले युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और बाद में गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

यह घटना जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार क्षेत्र से सामने आई है. पुलिस के अनुसार, दिल्ली में काम करने वाला 21 वर्षीय दीपक झा चंडीगढ़ से टैक्सी लेकर बंजार पहुंचा था. वह यहां एक विवाहित महिला से मिलने आया था, जिसके दो बच्चे हैं.

पति और ग्रामीणों ने जमकर पीटा

पुलिस के मुताबिक, युवक के आने की जानकारी महिला के पति और ग्रामीणों को लग गई थी. जिसके बाद महिला के पति ने ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक को पहले बाहू क्षेत्र में घेर लिया. यहां युवक के साथ मारपीट की गई. इसके बाद उसे गाड़ागुशैणी ले गए, जहां फिर से उसे बेरहमी से पीटा गया. मारपीट इतनी गंभीर थी कि युवक बुरी तरह से घायल हो गया.

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

इस पूरी घटना के दौरान युवक के साथ आया टैक्सी चालक मौके पर मौजूद था. उसने हालात बिगड़ते देख एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी. घायल युवक को पहले बंजार अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे कुल्लू के ढालपुर अस्पताल रेफर कर दिया. ढालपुर अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही बंजार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने महिला के पति समेत चार स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है.

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया, "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक महिला से मिलने आया था. इसी बात को लेकर विवाद हुआ और मारपीट के बाद युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान दीपक झा के रूप में हुई है, जो बिहार के मुंगेर जिला का रहने वाला था. परिजनों को सूचना दे दी गई है. उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा. महिला भी सदमे में है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है."

ये भी पढ़ें: महिला का मर्डर करने के बाद नशा मुक्ति केंद्र में छिपे आरोपी, पुलिस ने ऐसे दबोचा

TAGGED:

BIHAR YOUTH DEATH KULLU
YOUTH BEATEN TO DEATH KULLU
HIMACHAL DEEPAK KUMAR JHA DEATH
BOYFRIEND KILLED MEETING GIRLFRIEND
DEEPAK KUMAR JHA KULLU MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.