ETV Bharat / state

कौन हैं सिद्धार्थ शंभू? जिनको BJP ने बनाया छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी, बताई अपनी प्राथमिकता

पटना: भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी को प्रदेश प्रभारी के तौर पर दी है तो सहयोगी की भूमिका में बिहार से आने वाले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ शंभू को सह-प्रभारी बनाया गया है. यह नियुक्ति भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से की गई है. देशभर के प्रदेश प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नई व्यवस्था का हिस्सा है.

छत्तीसगढ़ में सिद्धार्थ शंभू को जिम्मा सिद्धार्थ शंभू को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी थी. इसके बाद सम्राट चौधरी के अध्यक्ष काल में उनको फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया. उनकी टीम में भी प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में रहे हैं. जब नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया और अब छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बनाए गए हैं. वह बेतिया जिले से आते हैं. उनको 22 वर्षों तक प्रखंड जिला प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के अंदर काम करने का अनुभव प्राप्त है.

3 साल तक सह प्रभारी रहे नितिन नबीन नितिन नबीन ने लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में काम किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफर तय किया. वह 2021 से 2024 तक छत्तीसगढ़ में सह-प्रभारी की भूमिका में रहे और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया गया था. इसके बाद जुलाई 2024 से उन्होंने प्रदेश प्रभारी के तौर पर भी संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली.

नितिन नबीन के साथ सिद्धार्थ शंभू (ETV Bharat)

सिद्धार्थ शंभू के सामने है बड़ी चुनौती

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और ऐसे में सह-प्रभारी के तौर पर उनकी जिम्मेदारी संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल, बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय रखना और आने वाले चुनावों को देखते हुए कार्यकर्ताओं की तैयारी को मजबूत करना होगी. उन्हें प्रदेश संगठन की स्थानीय राजनीति, अलग-अलग क्षेत्रों की सामाजिक संरचना और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को समझते हुए स्मृति ईरानी के साथ मिलकर संगठनात्मक रणनीति को जमीन तक पहुंचाना होगा.

सम्राट चौधरी के साथ सिद्धार्थ शंभू (ETV Bharat)

क्या बोले सिद्धार्थ शंभू?

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ सह प्रभारी सिद्धार्थ शंभू ने कहा कि मैंने बिहार में अब तक काम किया है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जो जिम्मेदारी है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा.

बिहार बीजेपी नेताओं के साथ सिद्धार्थ शंभू (ETV Bharat)

क्या होगी प्राथमिकता?

सिद्धार्थ शंभू ने कहा कि ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर काम कर रहे हैं. कांग्रेस से मुक्ति हमारी सरकार ने वहां दिलाई है. छत्तीसगढ़ नक्सलियों की समस्या वाला प्रांत था और वहां से हम निकल कर बाहर आए हैं. उनकी और बेहतरी कैसे हो सकती है, इसके लिए मैं काम करूंगा.

बांसुरी स्वराज के साथ सिद्धार्थ शंभू (ETV Bharat)

"भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब तक में बिहार में काम करता रहा हूं, अब बिहार से बाहर मौका मिला है. मैं पार्टी के उम्मीद पर खरा करने का काम करूंगा. मेरे लिए यह चुनौती भी है. मेरे जैसे कार्यकर्ता पहले भी बिहार के बाहर काम करते रहे हैं और उसे अनुभव का लाभ भी मुझे मिलने वाला है. छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी की भूमिका मेरे लिए तय की गई है और अपनी मेहनत और लगन से मैं पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा."- सिद्धार्थ शंभू, सह प्रभारी, छत्तीसगढ़ बीजेपी

ये भी पढ़ें: हरीश द्विवेदी बने बिहार BJP के नए प्रभारी, संगीता यादव और रोहन गुप्ता होंगे सह-प्रभारी