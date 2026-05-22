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इसी महीने महिलाओं के खाते में आएगी दूसरी किस्त की राशि, रोजगार के लिए ₹20000 देगी सम्राट सरकार

बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी है. इस महीने सम्राट सरकार दूसरी किस्त की राशि भेजने जा रही है. पढ़ें पूरी खबर..

Samrat Choudhary
महिलाओं की सम्राट सरकार की सौगात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 2:50 PM IST

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पटना: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जल्द ही दूसरी किस्त की राशि मिलेगी. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं के खाते में दूसरी किस्त की राशि 20000 रुपये इसी महीने भेजी जाएगी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के समय ही फैसला हो गया था, अब सम्राट चौधरी सरकार में 5 किस्तों में यह राशि दी जाएगी.

मंत्री श्रवण कुमार ने दी जानकारी: बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि दूसरी किस्त में 20000 रुपये मिलेंगे. उसके बाद तीसरी किस्त में 40000 की राशि भेजी जाएगी. चौथी किस्त 80000 की होगी और पांचवी किस्त 60000 की होगी. श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि शहरी इलाकों में भी 18 लाख महिलाओं की जांच हो गई है, उन्हें पहली किस्त की 10000 की राशि दी जाएगी.

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

"20 हजार की दूसरी किस्त की राशि इसी महीने हम लोग देंगे, उसके लिए तैयारी पूरी हो गई है. दूसरी किस्त के बाद तीसरी किस्त में 40 हजार, चौथी किस्त की 80 हजार और पांचवी किस्त में 60000 रुपये खाते में दिए जाएंगे. इस तरह से दो लाख की राशि किस्तों में महिलाओं को रोजगार के लिए दी जाएगी."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को मिले 10000: बिहार में एनडीए सरकार ने एक करोड़ 56 लाख से अधिक महिलाओं को अबतक 10 -10 हजार की राशि रोजगार के लिए दी है. 18 लाख महिलाओं को 10000 की राशि देने की तैयारी है. विधानसभा चुनाव के समय 2 करोड़ महिलाओं को राशि देने का लक्ष्य रखा गया था और सरकार उसके करीब पहुंची हुई है.

Samrat Choudhary
महिला रोजगार योजना के तहत 5 किस्तों में जाएगी राशि (ETV Bharat)

वहीं विधानसभा चुनाव में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो यह भी कहा गया था कि 6 महीने के बाद समीक्षा कर रोजगार करने वाली महिलाओं को 2 लाख तक और मदद दी जाएगी और उस पर काम भी शुरू हो गया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इसी महीने हम लोग दूसरे चरण में महिलाओं को दूसरी किस्त की राशि देने वाले हैं ₹20000 की राशि दूसरी किस्त में दी जाएगी तैयारी हो गई है.

26 अक्टूबर को पीएम ने शुरू की थी योजना: 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 हजार करोड़ की राशि भेजी थी, उसके बाद कई चरणों में महिलाओं को राशि दी गई और अब यह संख्या बढ़कर एक करोड़ 56 लाख से अधिक पहुंच गई है. कुल 15600 करोड़ की राशि महिलाओं को अब तक रोजगार के लिए दी जा चुकी है.

Mahila Rojgar Yojana
रोजगार के लिए महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपये (ETV Bharat)

चुनाव में मिला एनडीए को लाभ: विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जबरदस्त असर हुआ एनडीए को महीना महिलाओं ने दिल खोलकर वोट दिया. जिस वजह से एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली और विपक्ष का एक तरह से सफाया हो गया.

पहली किस्त की राशि महिलाओं से वापस नहीं ली जाएगी. वहीं, दूसरी किस्त की राशि जब दी जाएगी तो उसमें महिलाओं को रोजगार के लिए अपनी तरफ से भी 5000 रुपये लगाना होगा. ऐसे में जब दूसरी किस्त की राशि दी जाएगी, तब देखना होगा कि सरकार इसकी वसूली के लिए क्या प्रावधान करती है?

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