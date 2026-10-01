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'चिराग सीएम के पास रखें अपनी बात..' छेड़छाड़ के वायरल वीडियो पर मंत्री की सलाह, कहा- 'NDA में ऑल इज वेल'

मंत्री श्रवण कुमार ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों के वीडियो लगातार वायरल होने के बीच महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है. केंद्रीय मंत्री और NDA के सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान ने इन घटनाओं को लेकर सरकार और प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं. उनके बयान पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने प्रतिक्रिया दी है.