बिहार वीमेंस कबड्डी लीग: आपस में भिड़ेंगी बिहार की 126 बेटियां, 17 मार्च तक एक-दूसरे को देंगी पटखनी

पटना में बुधवार से बिहार वीमेंस कबड्डी लीग शुरू हो रहा है. छह टीमों के बीच 17 मार्च तक रोमांचक मुकाबला चलेगा. पढ़ें खबर

बिहार वीमेंस कबड्डी लीग
Published : March 10, 2026 at 9:08 PM IST

पटना : बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के इंडोर ग्राउंड में बुधवार से बिहार वीमेंस कबड्डी लीग का दूसरा संस्करण शुरू होने जा रहा है. इस लीग में राज्य की छह टीमें खिताब के लिए आमने सामने होंगी और 17 मार्च तक मुकाबला चलेगा. इस दौरान कुल 35 मैच खेले जाएंगे.

राज्य के अलग-अलग जिलों से चुनी गई महिला खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रन संकरण का कहना है कि इस लीग का उद्देश्य बिहार में महिला कबड्डी को नई पहचान देना और उभरती प्रतिभाओं को बड़ा मंच उपलब्ध कराना है.

यहीं पर खेला जाएगा मैच (ETV Bharat)

हर मैच में आएंगे नतीजे : प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार कबड्डी संघ के सहयोग से किया जा रहा है. इस बार लीग का प्रारूप भी खास रखा गया है. आयोजकों के मुताबिक प्रतियोगिता का पैटर्न कबड्डी चैंपियंस लीग यानी KCL की तर्ज पर होगा, ताकि मुकाबले अधिक रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक बन सकें.

लीग के हर मैच को 'डू और डाई' फॉर्मेट में खेला जाएगा, यानी किसी भी मुकाबले का परिणाम बराबरी पर खत्म नहीं होगा. इससे खिलाड़ियों में जीत के लिए अतिरिक्त जोश और संघर्ष देखने को मिलेंगे. कोई भी मुकाबला टाई नहीं होगा और हर मुकाबले में एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी.

सभी टीम की कोच महिलाएं : इस लीग की एक खास बात यह भी है कि इसमें हिस्सा ले रही सभी छह टीमों की कोच और असिस्टेंट कोच महिलाएं हैं. इस पहल को महिला खेल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

''पहली बार ऐसा हो रहा है जब सभी टीमों को महिला कोच और असिस्टेंट कोच प्रशिक्षण दे रही हैं. इन कोचों का चयन राज्य की पूर्व कबड्डी खिलाड़ियों में से किया गया है, ताकि वे अपने अनुभव से नई खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें. इससे न केवल नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि भविष्य के लिए अच्छे कोच भी तैयार हो सकेंगे.''- रवीन्द्रण शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

बेहतर खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप के लिए होगा चयन : रवीन्द्रण शंकरण ने कहा कि इस लीग का मकसद केवल प्रतियोगिता कराना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से राज्य की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना भी है. प्रतियोगिता के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों का चयन कर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा. इस कैंप में उन्हें उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

''लक्ष्य यह है कि भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में भारतीय टीम की प्लेइंग-7 में बिहार की भी खिलाड़ी शामिल हों. अभी ओलंपिक में कबड्डी शामिल नहीं है लेकिन उम्मीद है कि 2036 ओलंपिक में कबड्डी शामिल होगा.''- रवीन्द्रण शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

11 से 17 मार्च तक आयोजन : रविंद्रन शंकरण ने कहा कि अब बिहार किसी दूसरे राज्य के पीछे चलने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि देश में वुमेन कबड्डी का लीग सिर्फ बिहार में ही हो रहा है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह अग्रणी प्रयास है.

''11 मार्च से 17 मार्च तक चलने वाली इस लीग के उद्घाटन से पहले ट्रॉफी का अनावरण बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह द्वारा किया जाएगा. इस कार्यक्रम में बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहेंगे.''- रवीन्द्रण शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

यह 6 टीमें ले रही है हिस्सा : बिहार कबड्डी संघ के चेयरमैन कुमार विजय सिंह ने कहा कि इस लीग के जरिए राज्य की छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में छह टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें सीतामढ़ी सेंटिनल्स, मगध वारियर्स, सारण स्ट्राइकर्स, पटना पेलिकन, नालंदा निंजा और सीवान टाइटंस शामिल हैं.

''इन टीमों में राज्य के अलग-अलग जिलों से चुनी गई महिला खिलाड़ी खेलेंगी, जिससे उन्हें बड़े मंच पर खेलने का अनुभव मिलेगा. इसके अलावा भविष्य में बिहार में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रो कबड्डी लीग आयोजित करने की योजना भी बनाई जा रही है और इसके लिए राज्य सरकार से बातचीत चल रही है.''- कुमार विजय सिंह, चेयरमैन, बिहार कबड्डी संघ

हर खिलाड़ी को मिलेगी एक निश्चित राशि : कुमार विजय सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कार राशि भी तय की गई है. लीग जीतने वाली टीम को 1.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 75 हजार रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 51 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हर खिलाड़ी को 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, चाहे उसकी टीम जीत हासिल करे या नहीं. इससे खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा और वे खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित होंगी.

450 में 126 खिलाड़ियों का हुआ चयन : लीग में शामिल खिलाड़ियों को स्काउट करने वाली इंडियन रेलवे कबड्डी टीम की कोच और पूर्व भारतीय खिलाड़ी मंगला देसाई ने कहा कि इस लीग के लिए 126 खिलाड़ियों का चयन किया गया जिनमें 6 रिजर्व खिलाड़ी हैं. बीते दिनों जब ट्रायल हुआ था तो 450 से अधिक लड़कियों ने हिस्सा लिया था और उनमें से 126 का चयन हुआ है और इन्हीं 126 को 6 टीमों ने अपने टीम में लिया है.

''यहां बेहतर परफॉर्म करने वाली खिलाड़ियों पर वह नजर रखेंगे और जो अच्छा डिफेंडर होगा जो अच्छा रेडर होगा, उन सबकी पहचान की जाएगी. फिर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह भारतीय टीम में जगह बना सके.''- मंगला देसाई, इंडियन रेलवे कबड्डी टीम की कोच

संपादक की पसंद

