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'बेटी बनेगी मंधाना, शेफाली या हरमनप्रीत'.. महिला वर्ल्ड कप में जीत के बाद बिहार क्रिकेट अकादमियों में बढ़ीं लड़कियां

बिहार में क्रिकेट के प्रति समाज की बदलती सोच के साथ यहां की बेटियां अब मैदान में अपनी पहचान बना रही हैं. पढ़ें खबर-

BIHAR WOMEN CRICKETERS TRAINING
बिहार महिला क्रिकेटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 5:16 PM IST

9 Min Read
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पटना: वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, साकिब हुसैन और आकाशदीप ये वो नाम हैं जो बिहार की धरती से निकलकर अंदरराष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं. ऐसे में यहां की बेटियां कैसे पीछे रह जाए? आज जब महिला टी-20 विश्व कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान होने जा रहा है, तब बिहार की बेटियों की तैयारियां देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे.

सूरज की पहली किरण के साथ ट्रेनिंग: सुबह के छह बज रहे थे. पटना के क्रिकेट मैदानों में सूरज की पहली किरण के साथ बल्ले की आवाज गूंजने लगी. नेट्स पर गेंदें फेंकी जा रही हैं, कोच खिलाड़ियों को निर्देश दे रहे हैं और सफेद जर्सी में सजी छोटी-छोटी बच्चियां अपने सपनों को आकार देने में जुटी हैं.

बिहार की क्रिकेट अकादमियों में बढ़ी लड़कियां (ETV Bharat)

महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने से बदला माहौल: इन बेटियों में कोई स्मृति मंधाना जैसा कवर ड्राइव सीखना चाहती हैं तो कोई हरमनप्रीत कौर जैसी कप्तान बनना चाहती हैं. कुछ की नजरें शेफाली वर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी पर टिकी हैं, तो कुछ रेणुका सिंह ठाकुर जैसी तेज गेंदबाज बनने का सपना देख रही हैं. यह बदलाव अचानक नहीं आया है. पिछले वर्ष भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद बिहार में बेटियों और क्रिकेट को लेकर समाज की सोच तेजी से बदली है.

क्रिकेट अकादमियों में बढ़ी लड़कियों की संख्या: महिला टी-20 विश्व कप का रोमांच शुरू हो चुका है. ऐसे समय में बिहार के क्रिकेट मैदानों की तस्वीर भी बदली-बदली नजर आ रही है. एक समय था जब क्रिकेट अकादमियों में लड़कियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जाती थी, लेकिन आज कई अकादमियों में लड़कियां बड़ी संख्या में नियमित अभ्यास कर रही हैं.

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युवा क्रिकेटर (ETV Bharat)

अभिभावकों का बदलता नजरिया: अभिभावक भी अब बेटियों को खेल के मैदान तक पहुंचाने के लिए घंटों का सफर तय कर रहे हैं. क्रिकेट अब केवल बेटों का सपना नहीं रहा, बल्कि बेटियों के भविष्य की नई पहचान बनता जा रहा है. पटना के एक क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस कर रही सात वर्षीय आरोही गिरी इसका सबसे सुंदर उदाहरण हैं.

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युवा क्रिकेटर (ETV Bharat)

सात वर्षीय आरोही का सपना: महज चार साल की उम्र से क्रिकेट खेल रही आरोही की पसंदीदा खिलाड़ी स्मृति मंधाना हैं. वह बताती हैं कि मंधाना की बल्लेबाजी में टाइमिंग उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है. खुद दाएं हाथ की बल्लेबाज होने के बावजूद वह मंधाना के शॉट्स को देखकर सीखने की कोशिश करती हैं. अकादमी में रोजाना एक से डेढ़ घंटे अभ्यास करने वाली आरोही घर लौटने के बाद भी तीन से चार घंटे क्रिकेट को देती हैं.

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आरोही और उसके पिता (ETV Bharat)

20 किलोमीटर का सफर और घर पर नेट्स: आरोही के पिता चंदन कुमार भारती बताते हैं कि वह पुनपुन कोठी से रोज लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय कर बेटी को पटना की अकादमी तक लाते हैं. पहले मसौढ़ी में अभ्यास कराते थे, लेकिन बेहतर सुविधाओं के लिए पटना आना शुरू किया. उन्होंने घर पर भी नेट्स लगवा दिए हैं ताकि बेटी की प्रैक्टिस में कोई कमी न रहे.

''मेरा क्रिकेट खेलने का सपना पूरा नहीं हो पाया, इसलिए अब बेटी के सपनों को उड़ान देना चाहते हैं. स्कूल के शिक्षकों से भी कह रखा है कि पढ़ाई की चिंता कम करें, क्रिकेट इसकी प्राथमिकता है. महिला वर्ल्ड कप जीत के बाद मैदानों का माहौल पूरी तरह बदल गया है और अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा लड़कियां क्रिकेट सीखने आ रही हैं.''- चंदन कुमार भारती, आरोही के पिता

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अभिभावकों का बदलता नजरिया (ETV Bharat)

बिहार अंडर-15 की पूर्व खिलाड़ी प्राची कुमारी: इसी मैदान में अभ्यास कर रही युवा क्रिकेटर प्राची कुमारी पिछले छह वर्षों से क्रिकेट खेल रही हैं. वह बिहार की अंडर-15 टीम का हिस्सा रह चुकी हैं और अब अंडर-19 स्तर पर चयन की तैयारी कर रही हैं. दाएं हाथ की बल्लेबाज और मीडियम पेसर प्राची को बल्लेबाजी में जेमिमा रोड्रिग्स और गेंदबाजी में क्रांति गौड़ पसंद हैं.

वर्ल्ड कप जीत का असर: हरियाणा और जयपुर में बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुकी प्राची मानती हैं कि महिला क्रिकेट की लोकप्रियता ने लड़कियों के आत्मविश्वास को बढ़ाया है. उनके अनुसार वर्ल्ड कप जीत के बाद समाज की सोच बदली है और अब लड़कियां पहले से अधिक संख्या में क्रिकेट मैदान तक पहुंच रही हैं.

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युवा क्रिकेटर (ETV Bharat)

पिता का समर्थन: प्राची के पिता सुशील कुमार बताते हैं कि वर्ष 2020 में घर के पास क्रिकेट अकादमी खुली तो उन्होंने बेटी को वहां भेजना शुरू किया. बाद में जब उसका चयन बिहार टीम में हुआ तो उन्हें उसकी प्रतिभा का अहसास हुआ. नौकरीपेशा होने के बावजूद वह बेटी के मैचों में छुट्टी लेकर जाते हैं.

''पिछले एक वर्ष में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब क्रिकेट खेलने वाली बच्चियों की संख्या काफी बढ़ गई है. इससे न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ी है बल्कि अभिभावकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है.''- सुशील कुमार, प्राची के पिता

महिला वर्ल्ड कप देखने के बाद मैदान पर उतरीं आराध्या: दस वर्षीय आराध्या सिंह की कहानी भी इसी बदलाव की तस्वीर पेश करती है. तीन महीने पहले तक क्रिकेट उनके जीवन का हिस्सा नहीं था. महिला वर्ल्ड कप देखने के बाद उन्होंने पहली बार क्रिकेट खेलने का फैसला किया. स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी और खासकर उनका कवर ड्राइव उन्हें बेहद पसंद है. आराध्या कहती हैं कि भारतीय टीम की जीत ने उन्हें मैदान तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया.

वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धियों का असर: आराध्या के पिता आलोक कुमार मानते हैं कि महिला क्रिकेट की सफलता और बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने अभिभावकों का नजरिया बदल दिया है. उनके अनुसार अब लोगों को लगने लगा है कि खेल भी करियर का मजबूत विकल्प बन सकता है.

''पहले पढ़ाई को ही सफलता का एकमात्र रास्ता माना जाता था, लेकिन अब खेलों में भी भविष्य दिखाई देता है. यही वजह है कि हम अपनी बेटी को किसी भी अवसर से वंचित नहीं रखना चाहते.''- आलोक कुमार, आराध्या के पिता

हरमनप्रीत कौर से प्रेरणा: चार महीने पहले क्रिकेट शुरू करने वाली शीतल कुमारी भी उन हजारों बच्चियों में शामिल हैं जिन्हें महिला क्रिकेटरों ने प्रेरित किया है. शीतल बताती हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का जुनून, जज्बा और प्रदर्शन देखकर उन्होंने क्रिकेटर बनने का फैसला किया. हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी और उनके शानदार कैच उन्हें बेहद पसंद हैं. आज वह नियमित रूप से फिटनेस ट्रेनिंग करती हैं और बैटिंग के साथ गेंदबाजी का अभ्यास भी करती हैं.

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बेटे के साथ अब बेटी को भी क्रिकेटर (ETV Bharat)

बेटे के साथ अब बेटी को भी क्रिकेटर बनाने का सपना: शीतल के पिता बताते हैं कि वह पुनपुन के पास स्थित अकौना गांव से प्रतिदिन बच्चों को लेकर अकादमी आते हैं. पहले बेटे को क्रिकेट सिखाने लाते थे, लेकिन धीरे-धीरे बेटी की रुचि भी बढ़ गई. महिला वर्ल्ड कप के बाद बेटी का पूरा ध्यान क्रिकेट की ओर चला गया. वह बेटे को जब अकादमी लेकर आते थे तो देखते थे कि अकादमी में प्रेक्टिस करने वाली लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में बेटी को भी क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए तय कर लिया.

''घर पर नेट्स लगवाए और खुद अभ्यास कराने लगे. मेरा मानना है कि यदि बच्चों को सही माहौल और अवसर मिले तो गांव की बेटियां भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकती हैं.''- शीतल के पिता

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युवा क्रिकेटर (ETV Bharat)

महिला क्रिकेटरों के नामांकन में भारी उछाल: क्रिकेट प्रशिक्षकों का भी कहना है कि पिछले एक वर्ष में लड़कियों के नामांकन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. पटना के सिपारा में क्रिकेट अकादमी चलने वाले रोहित कुमार ने बताया कि पहले जहां किसी बैच में गिनी-चुनी लड़कियां दिखाई देती थीं, वहीं अब कई अकादमियों में अलग से महिला बैच संचालित करने की जरूरत पड़ रही है.

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युवा क्रिकेटर (ETV Bharat)

वैभव सूर्यवंशी की सफलता का प्रभाव: यह बदलाव केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की मानसिकता में भी दिखाई दे रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने ऊपर से इधर कितना बेहतर खेल दिखाया है, पेरेंट्स आकर दबाव बना रहे हैं कि उनके बच्चे को भी प्रतिदिन सौ गेंद खेलने का मौका मिले. बीते 6 महीने में क्रिकेट अकादमी में लड़कियों की उपस्थिति लगभग हजार गुना बढ़ गई है.

एक ट्रॉफी से आई सामाजिक क्रांति: कुल मिलाकर कहें तो महिला टी-20 विश्व कप के बीच बिहार के मैदानों से निकल रही यह तस्वीर बताती है कि एक ट्रॉफी ने कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति को जन्म दिया है. अब गांवों से लेकर शहरों तक अभिभावक अपनी बेटियों के हाथों में सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि बल्ला और गेंद भी सौंप रहे हैं. शायद यही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी जीत है कि उसने हजारों बेटियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस दिया है.

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