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बिहार महिला क्रिकेट टीम में किशनगंज की बेटी लक्ष्मी मुर्मू का सलेक्शन

किशनगंज में आदिवासी परिवार की बेटी का सलेक्शन बिहार महिला क्रिकेट टीम में हुआ है, जिससे जिले में खुशी की लहर है-

बैट से कमाल दिखाएगी किशनगंज की लक्ष्मी मुर्मू
बैट से कमाल दिखाएगी किशनगंज की लक्ष्मी मुर्मू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 6, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
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किशनगंज : बिहार के किशनगंज की आदिवासी परिवार की बेटी लक्ष्मी मुर्मू का चयन बिहार महिला क्रिकेट टीम में T-20 में हुआ है. वह बिहार की टीम को रिप्रेजेन्ट करेंगी. लक्ष्मी उन्हीं छह बच्चियों के से हैं जिसे अंडर-19 और अंडर-15 के लिये सलेक्ट किया गया है.

बिहार महिला क्रिकेट टीम में चयन : ईटीवी भारत से बातचीत में लक्ष्मी ने अपने चयन पर खुशी जताई और अपने सलेक्टर्स, कोच, जिला प्रशासन और अभिभावकों का शुक्रिया कहा. उन्होंने यह भी कहा कि लड़की होने के बावजूद परिवार और समाज से काफी सहयोग मिला. उसी के चलते उन्हें बिहार स्टेट की ओर से खेलने का मौका मिल सका है.

बिहार महिला क्रिकेट टीम में लक्ष्मी मुर्मू चयन (ETV Bharat)

"मेरा चयन बिहार महिला क्रिकेट टीम में हुआ है. मुझे इससे बहुत खुशी है. मैं अपने कोच, सलेक्टर्स और जिला प्रशासन को धन्यवाद करती हूं. मेरे पेरेन्ट ने भी यहां तक आने में मेरी बहुत मदद की है. मेरा सपना है कि मैं देश के लिए खेलूं और उसे रिप्रेजेन्ट करूं."- लक्ष्मी मुर्मू, बिहार क्रिकेट के लिए चयनित महिला खिलाड़ी

लक्ष्मी के चयन पर खेल अधिकारी ने दी शुभकामनाएं : लक्ष्मी के बिहार महिला क्रिकेट टीम में चयन होने पर किशनगंज के खेल अधिकारी आदित्य कुमार ने सर्व प्रथम चयनित सभी छह बच्चियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सभी तरह के खेल के लिय काफी प्रोत्साही किया जा रहा है. खासकर गरीब बच्चियों के लिए इंट्री फीस फ्री किया गया है. जिले के सभी प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण कराया गया है, जिससे ग्रामीण प्रतिभा भी निखर कर सामने आये.

क्या कहती हैं जिला क्रिकेट महिला एसोसिएशन अध्यक्ष? : मामले में जिला महिला क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष संगीता जैन ने बताया यहां जिले में संचालित दो तीन एसोसिएशन से चयनित बच्चियों को केडीसीए में रजिस्ट्रेशन कराया गया. फिर चयनित सभी बच्चियों को पटना में लगे सिलेक्शन कैम्प ले जाया गया. वह अंडर-19 में सलेक्शन हुआ है. कुछ बच्चियां हैं जो अंडर-15 हैं, जिसे तराशने की जरूरत है.

''पहले बच्चियां कम निकलती थीं, काफी परेशानी होती थी, उनके अभिभावक को राजी करने के लिए लेकिन अब वो बात नहीं है. महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद और भी बच्चियों के जोश जुनून आया है.''- संगीता जैन, अध्यक्ष, किशनगंज महिला क्रिकेट एसोसिएशन

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