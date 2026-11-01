बल्लभगढ़ के OYO होटल में मिला बिहार की महिला का शव, कमरे में बैड पर मिली लाश
Bihar Woman Death in Faridabad: बल्लभगढ़ के OYO होटल में बिहार की महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई.
Published : November 1, 2026 at 1:01 PM IST
फरीदाबाद: बल्लभगढ़ के OYO होटल में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला का शव होटल के कमरा नंबर 201 में बेड पर पड़ा मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. फिलहाल महिला की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.
बल्लभगढ़ के होटल में मिली महिला की लाश: मृतका की पहचान चांदनी कुमारी (35 साल) के रूप में हुई. जो बिहार के खड़कपुर गांव के रहने वाली थी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, महिला सुबह शेखर राम नाम के व्यक्ति के साथ होटल में ठहरने आई थी. दोनों को होटल के कमरा नंबर 201 में ठहराया गया था. इसके बाद कमरे में क्या हुआ और महिला की तबीयत कब बिगड़ी, इसकी जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है.
होटल स्टॉफ ने पुलिस को दी सुचना: होटल स्टाफ के अनुसार, रात करीब 8:30 बजे कर्मचारियों ने कमरे में महिला को बेड पर मृत अवस्था में देखा. पहले कर्मचारियों ने महिला को आवाज लगाई और हिलाकर देखने का प्रयास किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद होटल कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच को भी बुलाया गया. टीमों ने कमरे की जांच कर साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. महिला के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, महिला के साथ होटल में ठहरने आए शेखर राम की भी तलाश की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
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