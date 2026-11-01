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बल्लभगढ़ के OYO होटल में मिला बिहार की महिला का शव, कमरे में बैड पर मिली लाश

Bihar Woman Death in Faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: बल्लभगढ़ के OYO होटल में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला का शव होटल के कमरा नंबर 201 में बेड पर पड़ा मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. फिलहाल महिला की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

बल्लभगढ़ के होटल में मिली महिला की लाश: मृतका की पहचान चांदनी कुमारी (35 साल) के रूप में हुई. जो बिहार के खड़कपुर गांव के रहने वाली थी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, महिला सुबह शेखर राम नाम के व्यक्ति के साथ होटल में ठहरने आई थी. दोनों को होटल के कमरा नंबर 201 में ठहराया गया था. इसके बाद कमरे में क्या हुआ और महिला की तबीयत कब बिगड़ी, इसकी जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है.