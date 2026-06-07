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बिहार के 27 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, इस दिन आएगा मानसून?

पटना: बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. गर्मी के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के 27 जिलों में 7 से 9 जून तक आंधी-तूफान और झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई क्षेत्रों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की चेतावनी दी गई है.

इन जिलों में अलर्ट जारी: राजधानी पटना समेत सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 40-50 किमी की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात की संभावना है. कई जिलों में बारिश की संभावना है.

बिहार में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

बीते 24 घंटे में वज्रपात से मौत: मौसम का यह बदला हुआ रूप कुछ इलाकों के लिए जानलेवा साबित हुआ है. 24 घंटों के अंदर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई. इसमें जमुई, मुंगेर, बांका और बक्सर जिले शामिल हैं. आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें.

पटना में कैसा रहेगा मौसम: पटना में शनिवार को शहर के कई हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जिसने लोगों को पिछले कई दिनों से परेशान कर रही उमस और तपती गर्मी से बड़ी राहत दी है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, रविवार को भी पटना के आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. शहर में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं.