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बिहार के 27 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, इस दिन आएगा मानसून?

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के 27 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. जानिए किस दिन आएगा मानसून?

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बिहार में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 7, 2026 at 9:23 AM IST

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पटना: बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. गर्मी के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के 27 जिलों में 7 से 9 जून तक आंधी-तूफान और झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई क्षेत्रों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की चेतावनी दी गई है.

इन जिलों में अलर्ट जारी: राजधानी पटना समेत सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 40-50 किमी की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात की संभावना है. कई जिलों में बारिश की संभावना है.

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बिहार में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

बीते 24 घंटे में वज्रपात से मौत: मौसम का यह बदला हुआ रूप कुछ इलाकों के लिए जानलेवा साबित हुआ है. 24 घंटों के अंदर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई. इसमें जमुई, मुंगेर, बांका और बक्सर जिले शामिल हैं. आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें.

पटना में कैसा रहेगा मौसम: पटना में शनिवार को शहर के कई हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जिसने लोगों को पिछले कई दिनों से परेशान कर रही उमस और तपती गर्मी से बड़ी राहत दी है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, रविवार को भी पटना के आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. शहर में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं.

तापमान में गिरावट: राज्य में गर्मी और बारिश के कारण लगातार तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है. बीते 24 घंटे में कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिली. सबसे कम अधिकतम तापमान पूर्णिया में 31.4 डिग्री दर्ज किया गया और सबसे अधिक रोहतास के डेहरी में 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. पूर्णिया में 4.3 डिग्री तापमान में गिरावट आयी तो वहीं गया में 4.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गयी. राजधानी पटना में भी 1.9 डिग्री की गिरावट हुई.

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बिहार में गिरता तापमान (ETV Bharat)

बिहार में कब दस्तक देगी मानसून: केरल में मानसून दस्तक दे चुका है. बिहार के लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मानसून की एंट्री 12 से 15 जून के बीच होने की पूरी संभावना है. हालांकि, उसे सक्रिय होने में 2 से 3 दिनों का वक्त लगेगा. 17 से 18 जून तक पूरे बिहार में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. इससे गर्मी से बड़ी राहत मिलने वाली है.

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