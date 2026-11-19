ETV Bharat / state

बिहार में कोहरे की चादर! 50 मीटर की दूरी भी धुंध में गुम.. कोहरे ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक

बिहार में कोहरे की चादर ( ETV Bharat )

बक्सर: मौसम के अचानक बदले मिजाज ने पूरे बक्सर को घने कोहरे की सफेद चादर में लपेट लिया है. आलम यह है कि महज 50 मीटर की दूरी पर खड़ा व्यक्ति भी साफ दिखाई नहीं दे रहा. सुबह होते ही सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिला, मानो दिन की रोशनी को किसी ने निगल लिया हो. ग्रामीण इलाकों की पगडंडियों से लेकर शहर की मुख्य सड़कों, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे तक धुंध का पहरा है.

दिन में छाया अंधेरा

दृश्यता बेहद कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. चालक हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी गति से सफर करने को मजबूर हैं. रोजमर्रा की जिंदगी भी इस मौसम के अचानक बदले तेवर से प्रभावित हुई है. दिन चढ़ने के बाद भी धुंध का असर बना रहने से सामान्य जनजीवन की रफ्तार धीमी पड़ गई है. स्थानीय लोगों के लिए सबसे हैरान करने वाला दृश्य यह है कि सुबह का समय होने के बावजूद चारों तरफ रात जैसा अंधेरा महसूस हो रहा है.

दिन में छाया अंधेरा (ETV Bharat) रातों-रात बदला मौसम

एक दिन पहले तक सामान्य ढंग से चल रहा जनजीवन अचानक ठंड और कोहरे की चपेट में आ गया. तापमान में गिरावट का एहसास होते ही लोगों ने अलमारी में रखे स्वेटर, गर्म कपड़े, साल और चादरें निकाल ली हैं. सुबह और देर रात घरों से बाहर निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए मौसम का यह बदलाव परेशानी लेकर आया है. सड़क पर सावधानी, खेतों में मौसम की चिंता

फिलहाल बक्सर में कोहरे का असर सड़क, बाजार, स्कूल और खेतों तक दिखाई दे रहा है. वाहन चालकों के लिए कम दृश्यता दुर्घटना का खतरा बढ़ा रही है, तो किसानों के लिए यही मौसम फसल की कटाई और अगली बुआई में बाधा बन रहा है. एक तरफ सड़क पर सफर करने वाले लोग सुरक्षित मंजिल तक पहुंचने के लिए रफ्तार कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान आसमान की ओर देखकर धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं. मौसम के अचानक बदले मिजाज (ETV Bharat) स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए परेशानी

अचानक छाए घने कोहरे ने स्कूली बच्चों की परेशानी भी बढ़ा दी है. सुबह-सुबह स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को ठंड और कम दृश्यता के बीच घर से निकलना पड़ रहा है. अभिभावक भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सड़कों पर सामने से आ रहे वाहनों को देख पाना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाले अभिभावकों और वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है.