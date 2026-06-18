ETV Bharat / state

बिहार में मौसम का कहर, ठनका गिरने से दो युवकों की मौत.. 15 जिलों में तेज बारिश-आंधी का येलो अलर्ट

बिहार के कई जिलों में आंधी-बारिश का कहर जारी है. वज्रपात से 2 युवकों की मौत हो गई है. वहीं 15 जिलों में अलर्ट जारी.

BIHAR WEATHER UPDATE
बिहार में मौसम का कहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 18, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अररिया: बिहार में मौसम पूरी तरह बदल गया है. कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. अररिया जिले में वज्रपात की दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे स्थानीय स्तर पर शोक का माहौल है.

अररिया में वज्रपात से दो युवकों की मौत: अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड के सैफगंज पंचायत में 22 वर्षीय टिवंकल कुमार खेत में भैंस चरा रहे थे. अचानक हुई बारिश और गरज के दौरान बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसी तरह रानीगंज प्रखंड के विक्टोरिया पंचायत के डुमरिया गांव में 12 वर्षीय मोहम्मद गुड्डू भी भैंस चराते समय वज्रपात की चपेट में आ गए और उनकी भी मौत हो गई. दोनों घटनाओं ने पूरे जिले में दहशत फैला दी है.

बिहार में मौसम का कहर (ETV Bharat)

15 जिलों में भारी बारिश: मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के उत्तर, उत्तर-पूर्व और पूर्वी हिस्सों में बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं की गतिविधियां सक्रिय रहेंगी. सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और बांका सहित 15 जिलों में तेज बारिश हो सकती हैं.

उत्तर बिहार में तेज आंधी और ठनका का खतरा: मौसम विभाग ने उत्तर बिहार और सीमांचल क्षेत्र के कई जिलों में आंधी-तूफान तथा वज्रपात को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है. शिवहर, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. किसानों और खुले में काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

बांका जिले में येलो अलर्ट जारी: बांका जिले में भारतीय मौसम विभाग ने येलो वॉच जारी करते हुए अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं की चेतावनी दी है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी है.

दक्षिण बिहार में गर्मी और उमस का सितम: दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिलों में बारिश कम होने के कारण गर्मी का असर बरकरार है. गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, नवादा, अरवल, भोजपुर और बक्सर में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इन इलाकों में उमस भरी गर्मी लोगों को खासी परेशान कर रही है.

मानसून सक्रिय, कई क्षेत्रों में राहत की बारिश: मानसून के सक्रिय होने से बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं. उत्तर बिहार और पूर्वी जिलों में होने वाली बारिश से किसानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा भी साथ में बना हुआ है.

लोगों से सावधानी की अपील: मौसम विभाग ने आमजन, खासकर किसानों और मजदूरों से अपील की है कि वे खराब मौसम में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें. खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या पानी वाले इलाकों से दूर रहें.

ये भी पढ़ें-

बिहार में मौसम बना जानलेवा! रहें सावधान, खगड़िया में 5 लोगों की ठनका गिरने से मौत

बिहार के 38 जिलों में मूसलाधार बारिश, बिजली गिरने की आशंका.. मौसम विभाग का अलर्ट

TAGGED:

LIGHTNING STRIKE IN ARARIA
TWO PEOPLE DIED IN ARARIA
अररिया में दो युवकों की मौत
बिहार में मौसम
BIHAR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.