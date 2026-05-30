24 घंटे में 19 लोगों की मौत..बिहार में आंधी-बारिश को लेकर इन जिलों में हाई अलर्ट
बिहार में आंधी-बारिश कारण 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हो चुकी है. मौसम विभाग ने 31 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है.
Published : May 30, 2026 at 3:39 PM IST
पटना: बिहार में मौसम एक ओर गर्मी से लोगों को राहत दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर जान पर बन आया है. बीते 24 घंटे में आंधी-बारिश की चपेट में 19 लोगों की मौत हो गयी है. सबसे ज्यादा पटना में 4 लोगों की मौत हो गयी है. इसके अलावे गया में तीन, औरंगाबाद, नवादा, पूर्वी चंपारण, रोहतास में 2-2 लोगों की मौत हो गयी है. सारण, खगड़िया, भोजपुर और भागलपुर में एक-एक की मौत हुई है.
शिक्षक समेत कई लोगों की मौत: गया में एक किसान और एक लड़की समेत तीन लोगों की मौत वज्रपात की चपेट में आने के कारण हो गयी. पटना के फुलवारीशरीफ में वज्रपात से दो मासूम बच्चियां समेत 4 लोगों की मौत हो गयी. नवादा में दो महिला समेत तीन लोगों की मौत हुई. औरंगाबाद में शिक्षक समेत दो लोगों की मौत वज्रपात की चपेट में आने के कारण हो गयी. पूर्वी चंपारण में ठनका की आवाज सुनकर लीची के पेड़ से गिरने से एक बच्चा की मौत हो गयी. कई जिलों में दीवार गिरने और पेड़ गिरने से कई लोगों की मौत हुई है.
इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट: खराब मौसम को देखते हुए IMD ने 31 जिलों में अलर्ट जारी किया है. पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसमें पश्चिम चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी है. अन्य जिलों में तेज आंधी के साथ वज्रपात और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है.
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इन जिलों में येलो अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और बांका में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंकों के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की संभावना है.
आगे कैसा रहेगा मौसम?: 31 मई रविवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय आदि जिलों में ऑरेंज अलर्ट है. इन जिलों में तेज आंधी के साथ वज्रपात की संभावना है. कई इलाकों में बारिश की संभावना है. 01 जून को कई जिलों में बारिश के आसार हैं, वहीं 2 जून को पूरे राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है.
#न्यूनतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/MSQuedsnB6— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) May 30, 2026
तापमान में गिरावट: बारिश के कारण पिछले 24 घंटे में कई जिलों में तापमान गिर गया है. सबसे कम न्यूनतम तापमान अरवल में 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पश्चिम चंपारण के साथ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फारबिसगंज (अररिया), समस्तीपुर, मुंगेर, भागलपुर, शेखपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, इन जिलों में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आयी है.
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