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24 घंटे में 19 लोगों की मौत..बिहार में आंधी-बारिश को लेकर इन जिलों में हाई अलर्ट

पटना: बिहार में मौसम एक ओर गर्मी से लोगों को राहत दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर जान पर बन आया है. बीते 24 घंटे में आंधी-बारिश की चपेट में 19 लोगों की मौत हो गयी है. सबसे ज्यादा पटना में 4 लोगों की मौत हो गयी है. इसके अलावे गया में तीन, औरंगाबाद, नवादा, पूर्वी चंपारण, रोहतास में 2-2 लोगों की मौत हो गयी है. सारण, खगड़िया, भोजपुर और भागलपुर में एक-एक की मौत हुई है.

शिक्षक समेत कई लोगों की मौत: गया में एक किसान और एक लड़की समेत तीन लोगों की मौत वज्रपात की चपेट में आने के कारण हो गयी. पटना के फुलवारीशरीफ में वज्रपात से दो मासूम बच्चियां समेत 4 लोगों की मौत हो गयी. नवादा में दो महिला समेत तीन लोगों की मौत हुई. औरंगाबाद में शिक्षक समेत दो लोगों की मौत वज्रपात की चपेट में आने के कारण हो गयी. पूर्वी चंपारण में ठनका की आवाज सुनकर लीची के पेड़ से गिरने से एक बच्चा की मौत हो गयी. कई जिलों में दीवार गिरने और पेड़ गिरने से कई लोगों की मौत हुई है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट: खराब मौसम को देखते हुए IMD ने 31 जिलों में अलर्ट जारी किया है. पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसमें पश्चिम चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी है. अन्य जिलों में तेज आंधी के साथ वज्रपात और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है.