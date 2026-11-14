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बिहार में प्रदूषण का बढ़ता प्रकोप, सहरसा का AQI 480 पहुंचा, पटना समेत कई शहरों की हवा खराब

पटना: बिहार में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. हालात ये हैं कि सुबह के वक्त भी लोगों को साफ हवा नहीं मिल रही है. आज सुबह के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना का AQI 239 से 246 के बीच दर्ज किया गया है. प्रदूषण का यह स्तर लोगों की सेहत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है.

प्रदूषण की सबसे खराब स्थिति सहरसा में देखने को मिली, जहां AQI 480 तक पहुंच गया. वहीं मुजफ्फरपुर में 393, मोतिहारी में 302, सासाराम में 293, समस्तीपुर और मुंगेर में 289, कटिहार में 287 और पूर्णिया में 277 AQI दर्ज किया गया. गया में भी AQI 245 के आसपास बना हुआ है. आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदूषण अब सिर्फ पटना तक सीमित नहीं, बल्कि बिहार के कई शहर इसकी चपेट में हैं.

पेट्रोल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को मिले बढ़ावा

मॉनिग वॉक पर निकले स्थानीय निवासी आरके पुरोत्तम का कहना है कि सड़कों पर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस पर नियंत्रण जरूरी है. प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. उनका मानना है कि इससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

''छोटी-छोटी दूरियों के लिए भी लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे हैं. लोगों को आसपास जाने के लिए साइकिल या पैदल चलने की आदत अपनानी चाहिए. इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव और प्रदूषण दोनों कम करने में मदद मिलेगी''. - दीपा रानी, स्थानीय निवासी



विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई पर उठे सवाल

स्थानीय निवासी दीपा रानी और आरके पुरुषोत्तम ने पेड़ों की कटाई पर भी चिंता जताई. उनका कहना है कि विकास के नाम पर जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे अधिक संख्या में नए पौधे लगाए जाने चाहिए. पर्यावरण को सुरक्षित रखने और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हरियाली बढ़ाना बेहद जरूरी है.



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