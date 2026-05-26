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नौतपा में अधिक तपिश के बजाय मिलेगी गर्मी से राहत, बिहार में बारिश के आसार

नौतपा को लेकर बिहार के लिए बड़ी खबर है. अधिक तपिश के बजाय गर्मी से राहत मिल सकती है. अगले कुछ दिनों में बारिश होगी.

HEAT WAVE IN BIHAR
बिहार में नौतपा का असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 26, 2026 at 6:57 AM IST

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पटना: देश में अभी के समय नौतपा की शुरुआत हो गई है. नौतपा भारतीय ज्योतिष और पारंपरिक मौसम विज्ञान से जुड़ा एक विशेष समय होता है, जिसे साल के सबसे गर्म दिनों का दौर माना जाता है. यह तब शुरू होता है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है. इस बार 25 मई से 2 जून तक चलेगा. इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है और भीषण गर्मी महसूस होती है लेकिन इस बार नौतपा में बिहार में गर्मी का असर कम पड़ने वाला है.

क्या है नौतपा?: पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, उसी समय से नौतपा की शुरुआत मानी जाती है. वे बताते हैं कि 'नौतपा' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है. 'नौ' यानी 9 और 'तपा' यानी तपन या गर्मी. यानी ऐसा समय जब लगातार 9 दिनों तक तेज गर्मी पड़ती है.

बिहार में नौतपा का असर (ETV Bharat)

नौतपा का असर: वैज्ञानिक आधार यह है कि इस 9 दिन सूर्य पृथ्वी से 23.5 डिग्री लोंगिट्यूड पर रहता है. यानी सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं. अगर वायुमंडल में कोई विशेष अत्यधिक दाब की स्थिति ना हो और पश्चिमी हवा का प्रभाव ना हो तो आसमान पूरी तरह साफ होता है. ऐसे में सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर गिरती है. जिसके कारण गर्मी का एहसास अधिक होता है.

तापमान में गिरावट की उम्मीद: आशीष कुमार ने बताया कि मौसम की ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अभी के समय बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हीट वेव का कंडीशन बना हुआ है. इसके अलावा भोजपुर, पटना, नवादा, नालंदा जैसे जिलों में भी तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच है लेकिन इन क्षेत्रों में ह्यूमिडिटी काफी अधिक है. इसके कारण लोगों को गर्मी का एहसास काफी अधिक हो रहा है. राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में ह्यूमिड कंडीशन बढ़ गया है. इसके कारण अगले तीन से चार दिन में राज्य में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है.

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2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव (ETV Bharat)

"अभी प्री मानसून कंडीशन काफी अच्छा जा रहा है और नौतपा के दौरान ही राज्य में 29 और 30 मई को राज्य के अधिकांश हिस्से में बारिश की स्थिति बन रही है. अभी अधिकांश हिस्सों में पूर्वी हवा का प्रवाह हो रहा है और आद्रता की मात्रा वायुमंडल में 50% से अधिक है. यह सब कारण एक विशेष दाब क्षेत्र तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण बारिश की स्थिति बन रही है."- आशीष कुमार, मौसम वैज्ञानिक, पटना मौसम विज्ञान केंद्र

प्री मानसून में मेघ गर्जन: आशीष कुमार ने बताया कि प्री मानसून कंडीशन में मेघ गर्जन और वज्रपात की घटनाएं अधिक होती है. ऐसे में लोगों को अपने मोबाइल में मिलने वाले मौसम के अलर्ट को संजीदा रूप से लेना चाहिए. उन्होंने बताया कि प्री मानसून कंडीशन अभी काफी अच्छा रहा है और एक मार्च से अब तक 96% अधिक प्री मानसून की बारिश हुई है.

उन्होंने बताया कि एक पुरानी मान्यता है कि नौतपा में जितना अधिक गर्मी पड़ेगा मानसून की स्थिति इतनी बेहतर होगी लेकिन मौसम विज्ञान के अनुसार मानसून कई सारे फैक्टर पर निर्भर करता है. इस बार नौतपा में गर्मी कम पड़ेगी क्योंकि बिहार में बारिश की स्थिति डेवलप हो रही है और इसके कारण अधिकतम तापमान में गिरावट होगी.

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गर्मी से मिल सकती है राहत (ETV Bharat)

कब होगी मानसून की एंट्री?: आशीष कुमार ने बताया कि मौसम विभाग का अभी का जो पूर्वानुमान है, उसके मुताबिक देश में इस वर्ष सामान्य से कम मानसून की स्थिति रहेगी लेकिन कई बार यह फैक्टर बदल जाते हैं क्योंकि मानसून के समय हर घंटे वायुमंडीय दाब और पूर्वी पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बदलती रहती है. अभी 26 में को केरल के तट पर मानसून के आने का पूर्वानुमान है, जो अब तक नहीं पहुंचा है. केरल के तट पर मानसून पहुंचने के लगभग 17 दिन बाद बिहार में मानसून प्रवेश करता है. सामान्य तौर पर 12 से 17 जून तक बिहार में मानसून की एंट्री होती है.

क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?: वहीं, ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय का कहना है कि पारंपरिक मान्यता के अनुसार नौतपा का मौसम खेती-किसानी से भी जुड़ा हुआ है. ग्रामीण इलाकों में कहा जाता है कि यदि नौतपा के दौरान अच्छी और तेज गर्मी पड़े तो मानसून बेहतर होता है और बारिश अच्छी होती है. यह धन की फसल के लिए काफी अच्छा होता है.

वहीं अगर इस दौरान बार-बार बारिश हो जाए या तापमान सामान्य रहे तो मानसून कमजोर पड़ने की आशंका मानी जाती है. उन्होंने कहा कि आज के वैज्ञानिक जगत में भी यह मान्यताएं सच साबित हो रही हैं. इस बार नौतपा में बारिश की स्थिति बन रही है और मौसम विज्ञान भी अपने पूर्वानुमान में बता रहा है कि मानसून की स्थिति कमजोर रहेगी.

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