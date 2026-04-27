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बिहार में 'कूल' हुआ मौसम, 25 जिलों में 5 डिग्री तक गिरा पारा.. 24 घंटे में 4 की मौत

25 जिलों में 5 डिग्री तक गिरा तापमान ( ETV Bharat )