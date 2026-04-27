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बिहार में 'कूल' हुआ मौसम, 25 जिलों में 5 डिग्री तक गिरा पारा.. 24 घंटे में 4 की मौत

24 घंटों में आंधी बारिश से 4 लोगों की मौत, कई में 5 डिग्री तक गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत. पढ़ें

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25 जिलों में 5 डिग्री तक गिरा तापमान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 27, 2026 at 11:58 AM IST

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पटना: बिहार में रविवार को आंधी बारिश का कहर देखने को मिला. एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है. वहीं कई जिलों में व्रजपात से चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें कटिहार के तीन, अररिया जिले में महिला की मौत हो गई. घटना के बाद पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है.

कटिहार में आंधी बारिश से तीन लोगों की मौत : बिहार के कटिहार जिले में रविवार को मौसम ने कहर बरपाया. तेज आंधी, भारी बारिश और वज्रपात से अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे जिले में शोक और मातम का माहौल है.

अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन की मौत : जानकारी के अनुसार आजमनगर थाना क्षेत्र के शीतलमनी पंचायत में मोहम्मद अब्बास (65 वर्षीय) की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई. वहीं कोढ़ा थाना क्षेत्र के चंदवा पंचायत में मंगलेश कुमार (27 वर्षीय) की ठनका गिरने से जान चली गई. तीसरी घटना सेमापुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर सुखासन गांव में हुई, यहां अकमल हुसैन (45 वर्षीय) की भी वज्रपात से मौत हो गई.

अररिया में बारिश का कहर, एक महिला की मौत : अररिया जिले में रविवार देर रात आई तेज आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई. देर रात आए चक्रवाती तूफान ने जिले के कई प्रखंडों में कहर बरपाया. जगह-जगह बड़े पेड़ उखड़कर गिर गए. कई कच्चे मकान भी जमींदोज हो गए. सबसे दर्दनाक घटना जोकीहाट प्रखंड से सामने आई, जहां एक घर पर पेड़ गिरने से 45 वर्षीय विकलांग महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान तसरोजा के रूप में हुई है.

'घर में सो रहे थे... तभी अचानक गिरा पेड़' : परिजनों के अनुसार, ''महिला घर में सो रही थी, तभी अचानक पेड़ गिर गया. मलबे में दब जाने के कारण वह बाहर नहीं निकल सकी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.'' इस हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

'खराब मौसम के दौरान पूरी सतर्कता बरतें' : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, कटिहार जिले में वज्रपात की घटना में तीन लोगों की मृत्यु अत्यंत दुःखद है. शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें एवं परिजनों को इस कठिन समय में संबल दें. आपदा प्रबंधन विभाग को मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है.

''सभी से अपील है कि खराब मौसम के दौरान पूरी सतर्कता बरतें. वज्रपात से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. खराब मौसम में यथासंभव घरों में रहें और सुरक्षित रहें.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

25 जिलों में 5 डिग्री तक गिरा तापमान : सोमवार सुबह बिहार के 25 जिलों में पिछले 24 घंटे में तापमान में परिवर्तन देखने को मिला है. इन जिलों में आंधी बारिश के बीच पांच डिग्री तक पारा गिरा, जिनमें वाल्मिकिनगर, जिरादेई, बक्सर, डेहरी, छपरा, मुजफ्फरपुर, अरवल, औरंगाबाद, पटना, वैशाली, जहानाबाद, गया, नालंदा, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, शेखपुरा, सुपौल, मधेपुरा, अगवानपुर, मुंगेर, भागलपुर, सबौर, फॉरबिसगंज और पूर्णिया शामिल है.

कहां कितनी बारिश? : पिछले 24 घंटों में किशनगंज के ठाकुरगंज में सर्वाधिक वर्षा 75.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई. अररिया के पलासी में 52.4 मिमी, अररिया के कुरसाकांटा में 38.4 मिमी, अररिया के जोकिहाट में 21.4 मिमी, पूर्णिया के बायसी में 32.4 मिमी, किशनगंज में 28.4 मिमी, किशनगंज के कोचाधामन में 30.2 मिमी, किशनगंज के बहादुरगंज में 12.8 मिमी, पूर्णिया के अमौर में 22.6 मिमी, पूर्णिया के जलालगढ़ में 21.0 मिमी, पश्चिम चंपारण के गौनाहा में 12.6 मिमी और कटिहार के बारसोई में 10.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.

अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम? : इस बीच, पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 24 घंटों में राजधानी सहित कई जिलों में व्रजपात और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है.

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