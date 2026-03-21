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बिहार के 16 जिलों में रेड अलर्ट, जमकर होगी बारिश, आंधी-पानी का हाई अलर्ट

मौसम विभाग ने किसानों को दी सलाह : मौसम विभाग के अधिकारियों ने निवासियों को सलाह दी है कि यदि वे बाहर हों तो तुरंत किसी मजबूत इमारत में शरण लें, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें, और खुले खेतों और जल स्रोतों से दूर रहें, और किसानों को सलाह दी जाती है कि स्थिति सामान्य होने तक खेतों में प्रवेश न करें.

बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट : पटना मौसम विभाग की माने तो बिहार के इन जिलों में बिजली गिरने, भारी बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने जैसी गंभीर मौसम संबंधी घटनाएं होने की आशंका है. मौसम विभाग ने निवासियों से सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है.

बिहार के 16 जिलों में रेड अलर्ट : पटना मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और वैशाली सहित कई जिलों में भीषण तूफान आने की संभावना है.

पटना: बिहार में चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को तेज आंधी और कई जिलों में ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज किया गया. वहीं गया में ठनका गिरने से दो लोगों की मौत हो गई.

''बिजली गिरने और तेज हवाओं से गंभीर खतरा है, और जानमाल के नुकसान से बचने के लिए एहतियाती उपायों को गंभीरता से लेना आवश्यक है.'' - पटना मौसम विभाग

शुक्रवार को कैसा रहा मौसम? : इससे पहले, शुक्रवार को बिहार में मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव आया, जिससे कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि हुई. इससे बढ़ती गर्मी से कुछ राहत तो मिली, लेकिन कुछ इलाकों में नुकसान भी हुआ. मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि कई स्थानों पर ओलावृष्टि की सूचना मिली.

मुजफ्फरपुर में अचानक बदला मौसम : भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने इससे पहले 'येलो' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की आगाह किया था. मुजफ्फरपुर में चेतावनी जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर मौसम तेजी से बदल गया. दोपहर तक काले बादल छा गए, जिसके बाद धूल भरी हवाएं, गरज और हल्की बारिश हुई. यह बारिश शहरी और ग्रामीण इलाकों में हुई, जिनमें सकरा, मोतीपुर और कांटी शामिल हैं.

अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री की कमी : अचानक हुए इस बदलाव से अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई, जिससे भीषण गर्मी से पहले राहत मिली. हालांकि, वैशाली जिले के कुछ हिस्सों में स्थिति अधिक कठिन थी. गोराउल ब्लॉक में तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण निवासियों को घरों के अंदर रहने को मजबूर होना पड़ा. पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया और बागाहा से भी ओलावृष्टि सहित इसी तरह की मौसम स्थितियों की सूचना मिली है.

गया में गिरी बिजली, दो की मौत : वहीं बिहार के गयाजी में शुक्रवार शाम अचानक बदला और जोर की आंधी बारिश शुरू हो गई. इसी बीच खेत के काम कर रहे जिले के छकरबंधा और डुमरिया प्रखंड में दो किसान की मौत हो गई. एक की पहचान छकरबंधा थाना क्षेत्र किसान महेंद्र यादव के रूप में हुई, जबकि दूसरे की पहचान वजीरगंज के कोल्हान गांव निवासी मनोज कुमार सिंह (50 वर्ष) के रूप में हुई.