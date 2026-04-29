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बिहार में बदला मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी के बीच मूसलाधार बारिश, अलर्ट जारी

बिहार में बारिश ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में बुधवार की शाम मौसम ने अचानक करवट बदली है. कई जगहों पर धूल भरी आंधी के बीच मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जिस वजह से दिन में ही रात जैसा नजारा दिखा. आंधी और बारिश के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसर गया. हालांकि मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. बक्सर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश: बक्सर में मौसम का ऐसा रुख बदला कि पूरा शहर थम सा गया. करीब शाम पांच बजे उठी तेज धूल भरी आंधी ने कुछ ही मिनटों में आसमान को पूरी तरह ढंक लिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. हालात इतने भयावह हो गए कि दिन के उजाले में ही रात जैसा अंधेरा छा गया. सड़कों पर चल रहे वाहन चालक घबराकर अपनी गाड़ियों की लाइट जलाने को मजबूर हो गए. बक्सर में दिन में छाया अंधेरा (ETV Bharat) 20 मिनट तक सड़कों पर सन्नाटा: करीब 20 मिनट तक शहर में रात जैसा माहौल बना रहा. प्रमुख सड़कें पूरी तरह वीरान हो गईं और लोग जहां थे, वहीं से नजदीकी दुकानों, घरों या छज्जों के नीचे शरण लेते दिखे. बाजारों में अचानक सन्नाटा पसर गया और आम दिनों की चहल-पहल गायब हो गई. कई जगहों पर तेज हवा के कारण छोटे-मोटे सामान भी उड़ते देखे गए, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया.