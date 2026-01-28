ETV Bharat / state

बिहार के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी, 10 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट

बिहार में मौसम करवट ले रहा है. मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

पटना: पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी का असर बिहार के मौसम में देखने को मिल रहा है. इसको लेकर राज्य में एक बार फिर ठंड में बढ़ोतरी की संभावना जतायी जा रही है. मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश होने के कारण इन जिलों के साथ आसपास के जिलो में ठंड बढ़ने की संभावना है.

इन जिलों में बारिश की संभावना: मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज समेत कुल 5 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है. पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार से गुरुवार तक इन इलाकों में बादल छाए रहेंगे. तेज हवा के साथ बारिश की भी संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी.

इन जिलों में ठंड का सितम: मौतम विभाग ने 10 जिलों में घना कोहरा के साथ ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है. उत्तर और मध्य बिहार के जिलों में ऐसी स्थिति बनी रहेगी. इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना और बेगूसराय में दो से तीन दिनों तक ठंड का सितम देखने को मिलेगा.

पश्चिमी विक्षोभ का असर: राजधानी पटना में बुधवार सुबह हल्का कोहरा और ठंड मसहूस किया गया. बीते 24 घंटे में पटना का अधिकतम तापमान 13.7 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है. पर्यावरण में नमी के कारण बारिश और ठंड का असर दिख रहा है.

आगे कैसा रहेगा मौसम: 29 से 31 जनवरी तक कई जिलों में घना कोहरा की संभावना जतायी गयी है. इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल शामिल है.

