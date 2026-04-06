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बिहार में ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश, गया में रेड अलर्ट, इन जिलों में तबाही मचायेगा मौसम

इन जिलों में होगी बारिश: सोमवार की सुबह औरंगाबाद, बांका, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा आदि जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है. इन जिलों में भारी बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी. शेखपुरा में रविवार की रात से ही तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई है. तेज हवा और बारिश के कारण गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है.

ओलावृष्टि के साथ बारिश: आईएमडी (IMD) ने सोमवार को बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इन जिलों में आंधी-तूफान, वज्रपात और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना है. इसके अलावा अन्य जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी है. मौसम विभाग ने ऐसे मौसम में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. खासकर खेतों में काम करने वाले किसानों से बारिश के दौरान सुरक्षित छत का सहारा लेने का आग्रह किया गया है.

तापमान में गिरावट: मौसम खराब होने के कारण कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई. वाल्मीकिनगर, मोतिहारी, फारबिसगंज, छपरा और रोहतास के डेहरी में तापमान 0.1 से 1.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है. हालांकि, रोहतास में पूरे राज्य के मुकाबले अधिक गर्मी रही; यहां का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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