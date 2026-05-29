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बिहार में वज्रपात से 4 की मौत, आंधी-बारिश से फसलों को भारी नुकसान

पटना/गया/वैशाली/सीतामढ़ी: बिहार में मौसम ने करवट ले ली है. कई जिलों में तेज आंधी और वज्रपात के साथ भारी बारिश हुई. वज्रपात के कारण अलग-अलग जिलों में 4 लोगों की मौत हो गयी है. गया में दो और पटना में दो बच्चियों की मौत हुई है. सीतामढ़ी और वैशाली में भारी बारिश और तेज हवा के कारण बिजली ठप हो गई है.

वज्रपात से किसान की मौत: गयाजी के डुमरिया प्रखंड के भदवर थाना क्षेत्र के किशुन चक गांव में शुक्रवार को वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान 32 वर्षीय दिनेश यादव के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार दिनेश यादव शुक्रवार को रोज की तरह घर से भैंस चराने निकले थे. गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर बीजूआ बरवाडीह स्थित हरिईटाड़ इलाके में पहुंचे ही थे कि अचानक मौसम खराब हो गया. तेज गर्जना और चमक के बीच अचानक आकाशीय बिजली उनके ऊपर गिर पड़ी.

गया में वज्रपात से मौत (ETV Bharat)

परिवार में मचा कोहराम: जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सूचना मिलने पर परिवार के लोग भी घटनास्थल पहुंचे. पति का शव देखते ही पत्नी बेसुध होकर गिर पड़ी. ग्रामीणों ने बताया कि दिनेश यादव बेहद गरीब परिवार से था. मजदूरी और पशुपालन के सहारे किसी तरह अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. परिवार में पत्नी, दो बेटे और दो बेटियां हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी की थी.

सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन: घटना की सूचना मिलने पर भदवर थानाध्यक्ष सचिन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कहा कि 'पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.' पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आपदा राशि के तहत आश्रित परिवार को राहत दिलाई जाएगी.

"वज्रपात की चपेट में आने से एक किसान की मौत हुई है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलायी जाएगी." -सचिन कुमार, भदवर थानाध्यक्ष

गया में बेटी की मौत, मां झुलसी: गया के ही बाराचट्टी प्रखंड के गुलरवेद गांव की एक लड़की की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गयी. लड़की की मां गंभीर रूप से झुलस गयी. मृतका की पहचान 17 वर्षीय मनीषा कुमारी के रूप में हुई है. मां-बेटी घर से निकली थीं. अचानक शुरू हुई बारिश से बचने के लिए गांव के ही समीप एक महुआ के पेड़ के नीचे गौरी देवी और उसकी पुत्री मनीषा कुमारी 17 वर्ष खड़ी थीं. इसी दौरान पेड़ पर वज्रपात हुआ. बेटी की मौत हो गयी, वहीं मां गौरी देवी का इलाज चल रहा है.