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बिहार में वज्रपात से 4 की मौत, आंधी-बारिश से फसलों को भारी नुकसान

बिहार में आंधी-बारिश और वज्रपात से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि फसलों और बिजली आपूर्ति को भारी नुकसान पहुंचा.

Bihar Weather thunderstorm rain
वैशाली में आंधी-बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 29, 2026 at 2:08 PM IST

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पटना/गया/वैशाली/सीतामढ़ी: बिहार में मौसम ने करवट ले ली है. कई जिलों में तेज आंधी और वज्रपात के साथ भारी बारिश हुई. वज्रपात के कारण अलग-अलग जिलों में 4 लोगों की मौत हो गयी है. गया में दो और पटना में दो बच्चियों की मौत हुई है. सीतामढ़ी और वैशाली में भारी बारिश और तेज हवा के कारण बिजली ठप हो गई है.

वज्रपात से किसान की मौत: गयाजी के डुमरिया प्रखंड के भदवर थाना क्षेत्र के किशुन चक गांव में शुक्रवार को वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान 32 वर्षीय दिनेश यादव के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार दिनेश यादव शुक्रवार को रोज की तरह घर से भैंस चराने निकले थे. गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर बीजूआ बरवाडीह स्थित हरिईटाड़ इलाके में पहुंचे ही थे कि अचानक मौसम खराब हो गया. तेज गर्जना और चमक के बीच अचानक आकाशीय बिजली उनके ऊपर गिर पड़ी.

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गया में वज्रपात से मौत (ETV Bharat)

परिवार में मचा कोहराम: जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सूचना मिलने पर परिवार के लोग भी घटनास्थल पहुंचे. पति का शव देखते ही पत्नी बेसुध होकर गिर पड़ी. ग्रामीणों ने बताया कि दिनेश यादव बेहद गरीब परिवार से था. मजदूरी और पशुपालन के सहारे किसी तरह अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. परिवार में पत्नी, दो बेटे और दो बेटियां हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी की थी.

सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन: घटना की सूचना मिलने पर भदवर थानाध्यक्ष सचिन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कहा कि 'पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.' पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आपदा राशि के तहत आश्रित परिवार को राहत दिलाई जाएगी.

"वज्रपात की चपेट में आने से एक किसान की मौत हुई है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलायी जाएगी." -सचिन कुमार, भदवर थानाध्यक्ष

गया में बेटी की मौत, मां झुलसी: गया के ही बाराचट्टी प्रखंड के गुलरवेद गांव की एक लड़की की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गयी. लड़की की मां गंभीर रूप से झुलस गयी. मृतका की पहचान 17 वर्षीय मनीषा कुमारी के रूप में हुई है. मां-बेटी घर से निकली थीं. अचानक शुरू हुई बारिश से बचने के लिए गांव के ही समीप एक महुआ के पेड़ के नीचे गौरी देवी और उसकी पुत्री मनीषा कुमारी 17 वर्ष खड़ी थीं. इसी दौरान पेड़ पर वज्रपात हुआ. बेटी की मौत हो गयी, वहीं मां गौरी देवी का इलाज चल रहा है.

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गया में वज्रपात से मौत (ETV Bharat)

पटना में दो बच्चियों की मौत: पटना फुलवारी के सकरैचा गांव में ठनका गिरने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई. मृतका की पहचान सिमरन कुमारी (12) पिता गोपाली पासवान और स्वीटी कुमारी (10) पिता रिपु पासवान के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों बच्चियां बधार में बकरी चराने गई थीं. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और ठनका गिरने से दोनों उसकी चपेट में आ गईं. भाकपा माले की टीम मौके पर पहुंची और मृतक परिवारों को सांत्वना दी. पार्टी नेताओं ने सरकार से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

"बेहद दुखद घटना है, जिससे पूरा इलाका आहत है. प्रशासन पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करे. फुलवारी अंचलधिकारी को भी घटना की जानकारी दी गयी है." -गुरुदेव दास, भाकपा माले नेता

वैशाली में बदला मौसम: शुक्रवार की सुबह वैशाली में मौसम का मिजाज बदला रहा. तेज आंधी-तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. सुबह से ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. हालांकि तेज आंधी और बारिश के कारण आम एवं लीची की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. तेज हवा के कारण आम-लीची फल टूटकर जमीन पर गिर गए. दूसरी ओर बारिश से सब्जी की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिल उठे हैं. बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे सब्जी की फसलों को फायदा पहुंचेगा. कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो गई.

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वैशाली में मौसम का हाल (ETV Bharat)

सीतामढ़ी में दोपहर से बारिश: सीतामढ़ी में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली. दोपहर बाद आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. मौसम में आए इस अचानक बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है. वहीं तेज हवा के कारण सड़क किनारे लगे पेड़ और बिजली के तार प्रभावित हुए हैं. कुछ स्थानों पर छोटे पेड़ और टीन-शेड गिरने की भी सूचना मिली है. कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई.

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सीतामढ़ी में बारिश के बाद का मौसम (ETV Bharat)

मौसम विभाग का अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक जिले में तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रह सकती है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिजली के खंभों व पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की अपील की है. कई इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है.

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