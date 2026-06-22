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बिहार मौसम: 32 जिलों में बारिश का अलर्ट, कटिहार में 40 लोग पर गिरा वज्रपात, एक की मौत

बिहार में सक्रिय मानसून से 32 जिलों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी, भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना.

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बिहार मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 8:01 AM IST

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पटना: बिहार में मौसम कहर बरपाने वाला है. कटिहार में मछली पकड़ने के दौरान करीब 40 लोग वज्रपात की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत हो गयी. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने सोमवार को कुल 32 जिलों में आंधी और पानी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. इस दौरान भारी वज्रपात भी हो सकती है. लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है.

20 जिलों में अलर्ट: मौसम विभाग ने सोमवार को 20 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती हैं. इसके साथ ही गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है.

इन जिलों में चेतावनी जारी: ऑरेंज अलर्ट की सूची में मुख्य रूप से पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका हैं. इन जिलों के लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश के साथ भीषण वज्रपात की भी आशंका है.

12 जिलों में येलो अलर्ट: बिहार के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के 12 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में बादल छाए रहेंगे. गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.

दो दिनों में सक्रिय होगा मानसून: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से थमा हुआ मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है. अगले 24 से 48 घंटों के भीतर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाओं का प्रवाह बिहार के मैदानी इलाकों में तेजी से बढ़ेगा. अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो सकती है.

कैमूर जिला सबसे गर्म: बीते 24 घंटे में रविवार को 41.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिला पूरे सबसे गर्म रहा. पटना के लिए सोमवार को दिनभर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. कुछ हिस्सों में बारिश होने पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी.

भीषण गर्मी के चलते स्कूल बंद: पिछले हफ्ते पड़ी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन के साथ कई जिलों में के डीएम ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है. यह आदेश 22 जून से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा.

वज्रपात की चपेट में आए 40 लोग: कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के कन्हरिया स्थित महानंदा नदी में मछली पकड़ने गए एक 35 वर्षीय युवक की आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग इसकी चपेट में आकर झुलस गए. चौलहर पंचायत के बैरिया चांदपुर निवासी मोहम्मद साबिर रविवार को अपने गांव के करीब 40 से 50 लोगों के साथ महानंदा नदी में मछली पकड़ने गए थे. इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई और अचानक वज्रपात हो गया, जिससे कई लोग झुलस गए और साबिर की जान चली गई.

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कटिहार में वज्रपात से मौत के बाद बिलखते परिजन (ETV Bharat)

कई लोगों का इलाज जारी: वज्रपात की इस दर्दनाक घटना में कई अन्य लोग भी झुलस गए हैं. घायलों में मोहम्मद इश्तहार, मोहम्मद शमीर, मोहम्मद तंजीर, मोहम्मद हुसना, मोहम्मद गुजरिया, मोहम्मद तोसिफ, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद मतिफुल और मोहम्मद मुस्ताक सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल हैं. सभी घायलों का प्राथमिक उपचार गांव में ही कराया जा रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, अधिकांश लोगों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

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